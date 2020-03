Röhl, Spengler

Peter Endig/dpa Bekannt auch aus »In aller Freundschaft«: Bärbel Röhl

Zwei Komödianten, die man vom Bildschirm kennt, die aber ihr ganzes Können vor allem auf der Bühne entfalten, »nullen« in dieser Woche. Eine legendäre Inszenierung schuf Christoph Schroth im Staatstheater Schwerin zum 30. Jahrestag der DDR. Sein »Faust« in beiden Teilen wurde ein solcher, auch vom Fernsehen verbreiteter Erfolg, dass er bis kurz vorm 40. Jahrestag im Spielplan blieb. Das Gretchen war die Mecklenburgerin Bärbel Röhl, die in Leipzig studiert hatte und dem Haus als Ensemblemitglied wie auch als Gast bis vor wenigen Jahren verbunden blieb. Auch wenn ihr Einzugsgebiet inzwischen ganz Deutschland ist, bleibt sie dem Norden verbunden, trat erst vor ein paar Tagen in Rostock auf. Röhl, die außerdem eine ausgezeichnete Sängerin ist, war auch Musicalstar und stand zwischen 2013 und 2017 in der Rolle der Mutter Oberin in »Sister Act« in Oberhausen und Berlin auf der Bühne. Inzwischen verfolgt sie zahlreiche Kleinkunstprojekte in ganz Deutschland – leider nicht mehr mit dem Berlin-Programm »Krauses Comedy«. Partnerin Edith-Charlotte Kuczka, ein ewiger Geheimtip der Berliner Kabarettszene, wäre am Sonnabend 85 geworden; sie starb vor einem Jahr.

Röhl, die am Freitag 70 wird, spielte im DDR-Fernsehen in einigen Jugendfilmen von Karola Hattop, und in der ARD-Serie »In aller Freundschaft« agierte sie mit ihrer Nichte Henriette Richter-Röhl als Mutter und Tochter. Die Familienähnlichkeit ist verblüffend.

Die Maskenbildner machten es möglich, dass sich Carl Martin Spengler und Christoph Engel ähnlich genug sahen, um sich 1987 bei der Defa die Hauptrolle des Gustav Wengler in Rainer Simons Familiensaga »Wengler & Söhne« zu teilen. Vor und nach dem jungen Wengler hat Spengler noch die eine oder andere Filmrolle gespielt. Er ist ein gesuchter Hörspielsprecher, aber das Herz des Leipzigers, der heute vor 60 Jahren zur Welt kam, schlägt für die Bühne. Als Ensemblemitglied des Theaters im Palast (TiP) in Berlin stand er 1990 vor verschlossenen Türen. Der Palast der Republik wurde gesperrt. Zusammen mit Kollegen gründete Spengler die kleine Bühne Theater im Palais, seit 1991 eine Spielstätte für Stücke und Programme der kleinen Form. Hier ist er Gesellschafter und steht jährlich an rund 150 Abenden auf der Bühne. Seine große Wandlungsfähigkeit und die unbedingte Spielfreude, die sich den Zuschauern vermittelt, helfen ihm dabei. Hier hat er sich auch zu einem exzellenten Chanson- und Coupletsänger entwickelt. Aktuell probiert er die schwarze Komödie »Ein Mords-Sonntag«, die in zwei Wochen Premiere hat und in der er einen Kriminalkommissar spielt.