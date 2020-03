»Er war bereit, für seine Haltung sein Leben zu opfern«

Bernd von Jutrczenka dpa/lbn Antifaschismus heißt, aus der Geschichte zu lernen

Sie haben sich intensiv mit dem Leben und Wirken des antifaschistischen Widerstandskämpfers Fritz Birk beschäftigt, der von 1894 bis 1956 lebte. Warum haben Sie sich dazu entschieden?

Nun, Fritz Birk wurde in Ettlingen geboren. Wir hatten viele Jahre lang versucht, einen Widerstandskämpfer gegen den Faschismus aus unserer Stadt zu finden. Wir wollten einen lokalen Anknüpfungspunkt für unser Gedenken. Dann ist es eindringlicher. Die Anerkennung der historischen Leistung eines Mannes wie Fritz Birk, der nicht nur das Fortschreiten des Faschismus aufhalten, sondern auch den Sieg der Arbeiter über den Kapitalismus sicherstellen wollte, ist unabdingbar für die Entwicklung eines antifaschistischen Geschichtsbilds.

Was macht die Biographie des Kommunisten Birk aus?

In ihm haben wir einen überzeugten Gegner des Faschismus gefunden, der auch aktiver Widerstandskämpfer war und sich den Internationalen Brigaden anschloss, um die junge Spanische Republik zu verteidigen. Er erhielt in Spanien beste Beurteilungen, was seine Kampfmoral und Disziplin, seine Zuverlässigkeit und politische Bildung anbelangt, und wurde zum Feldwebel befördert. Er war bereit, für seine internationalistische Haltung sein Leben zu opfern. Weder Zuchthaus noch KZ brachten ihn von seinen Idealen ab. Nach seiner Rückkehr nach Baden-Württemberg, genauer nach Tiengen, setzte er sich als VVN-Kreisvorsitzender unermüdlich für die Interessen der Antifaschisten ein.

Birk stammt, wie sie bereits erwähnten, aus Ettlingen in Baden-Württemberg. Wie wichtig ist es heutzutage, wo die extreme Rechte gerade im ländlichen Raum auf dem Vormarsch ist, an das Wirken von Antifaschistinnen und Antifaschisten zu erinnern?

Das ist sehr wichtig. Unserem Bündnis geht es darum, vor allem Jugendliche über Rassismus und Faschismus aufzuklären und eine Gedenkkultur zu etablieren. So wollen wir möglichst viele Menschen zusammenbringen und langfristiges Engagement entwickeln. Es gilt auch bei uns immer wieder, den geistigen Brandstiftern des Rechtsterrorismus sowie Neonaziaufmärschen entgegenzutreten. Das Widerstandspotential ist in unserer Kleinstadt allerdings überschaubar.

Sollten Nazigegner in Metropolen wie Berlin oder Hamburg die politische Lage in kleineren Städten und Kommunen stärker berücksichtigen?

Auf jeden Fall. Denn in den Orten, in denen man sich gegenseitig kennt, sind antifaschistische Aktionen nicht so einfach zu organisieren. Viele ducken sich weg oder wollen sich nicht outen, auch aus Angst vor Repression. Dabei ist es wichtig, eine eindrucksvolle Menschenmenge auf der Straße zu haben. Deshalb freuen wir uns immer über Unterstützung aus unserer Nachbarstadt Karlsruhe.

An diesem Donnerstag nehmen Sie an der Verlegung eines Stolpersteins für Birk in Tiengen teil. Dorthin war er am 14. Juni 1945 aus der Haft im Außenlager Rabstein des KZ Flossenbürg zurückgekehrt. Im Anschluss an die Verlegung des Gedenksteins stellen Sie dort die Biographie Birks vor, die Sie bereits in 4. Auflage als Buch veröffentlicht haben. Mit welchen Reaktionen aus der örtlichen Bevölkerung rechnen Sie?

Ich hoffe natürlich, dass sich viele Interessierte zur Verlegung des Stolpersteins und zum Vortrag einfinden. Ich weiß auch, dass Angehörige von Fritz Birk anwesend sein werden. Da der Vortrag im Gemeinschaftsraum einer Einrichtung für betreutes Wohnen stattfindet, rechne ich eher mit älteren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich möchte zusammen mit ihnen gemeinsam Lieder der Interbrigaden singen. Auch in Tiengen ist es wichtig, klare Kante gegen rassistische Kräfte zu zeigen. Dazu werden der Stolperstein für Fritz Birk, mein Vortrag und die neu aufgelegte Biographie beitragen.