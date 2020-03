Netanjahu feiert

Amir Cohen/REUTERS Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu am Dienstag nach den ersten Hochrechnungen in der Likud-Parteizentrale in Tel Aviv

Nach der Wahl am Montag scheinen Benjamin Netanjahu, der seit 2009 ununterbrochen Regierungschef ist, nur zwei Abgeordnete zu fehlen, um eine weitere Amtszeit zu erreichen. Sein Likud und dessen Verbündete – die beiden nationalreligiösen Parteien Schas und Vereinigtes Torah-Judentum sowie die erst seit Juli 2019 bestehende Jamina (»Rechte«) – lagen am Dienstag nach Auszählung fast aller Stimmen bei 59 der insgesamt 120 Mandate des israelischen Parlaments, der Knesset.

Eine regierungsfähige Mehrheit von mindestens 61 Abgeordneten will sich Netanjahu nach Aussagen mehrerer Sprecher des Likud nun dadurch verschaffen, dass er Überläufer aus anderen Parteien anwirbt. Man sei mit mehr als ein oder zwei Abgeordneten im Gespräch, hieß es am Dienstag. Der Hauptverdacht fiel sofort auf zwei Parlamentarier der Liste Blau-Weiß, der größten Konkurrentin des Likud, und auf eine Abgeordnete der Liste Arbeitspartei-Gescher-Meretz, Orly Levy-Abekasis. Sie gehörte der Knesset von 2009 bis 2017 als Vertreterin der außenpolitisch ultrarechten Partei »Israel Beitenu« an, blieb als Unabhängige im Parlament und gründete im Dezember 2018 die Gescher-Partei. Die beiden Abgeordneten der Blau-Weißen, Zvi Hauser und Yoaz Hendel, sind ehemalige enge Mitarbeiter Netanjahus. Alle drei haben die Gerüchte vehement zurückgewiesen.

Die Abstimmung am Montag war notwendig geworden, weil die Wahlen im April und September 2019 keine stabile Regierungsmehrheit ergeben hatten. Letzter Stand am Dienstag vor jW-Redaktionsschluss war, dass der Likud von 25,1 auf 29,35 Prozent zulegen konnte und in der neuen Knesset vermutlich 36 statt 32 Sitze haben wird. Damit zog er an den Blau-Weißen vorbei, die bisher mit 33 Sitzen ganz leicht vorn lagen, aber einen von diesen jetzt wohl verlieren werden. Drittstärkste Fraktion bleibt die überwiegend arabische Gemeinsame Liste, die von Kommunisten bis Islamisten ein breites Spektrum repräsentiert. Im April vorigen Jahres holte sie zehn Mandate, konnte diese Zahl im September auf 13 erhöhen und legte jetzt noch einmal auf 15 zu.

Hauptverliererin der Wahl vom 2. März ist die Arbeitspartei, die in einer Verbindung mit Gescher und mit der linken Meretz-Partei angetreten war. Diese Liste wird in der neuen Knesset vermutlich nur noch mit sieben Abgeordneten vertreten sein. Im September 2019 hatten die Liste Arbeitspartei-Gescher sechs und die als Demokratische Union angetretene Meretz fünf, zusammen also elf Mandate gewonnen.

Mit voraussichtlich 5,4 Prozent für die gemeinsame Liste sind die Sozialdemokraten auf dem bislang tiefsten Punkt ihrer geschichtlichen Entwicklung angekommen. Die Arbeitspartei hatte letztmals unter Ehud Barak von Juli 1999 bis März 2001 den Ministerpräsidenten gestellt. In einer direkten Wahl hatte Barak im Mai 1999 seinen Konkurrenten Netanjahu mit 56,1 gegen 43,9 Prozent klar geschlagen. Der Vergleich zeigt den politischen Wandel, der sich seither in Israel vollzogen hat.

Netanjahu hat noch am Dienstag erste Gespräche über eine Koalitionsregierung aufgenommen. Auch wenn seine Aussichten auf eine Mehrheit von mindestens 61 Abgeordneten bestenfalls ungewiss sind, wird Präsident Reuven Rivlin ihn als Führer der stärksten Knesset-Fraktion sicher mit der Bildung eines Kabinetts beauftragen.

Das verschafft Netanjahu auf jeden Fall mehrere Wochen Zeit. Die kann er gut gebrauchen: Am 17. März soll gegen ihn der seit Monaten vorbereitete Prozess wegen Betrugs und Bestechlichkeit beginnen. Selbst wenn er verurteilt würde, könnte der Likud-Chef aber bis zum Abschluss des Revisionsverfahrens Ministerpräsident bleiben.

Beim Obersten Gericht wurde am Dienstag unterdessen eine Petition der »Bewegung für eine Qualitätsregierung« gegen Netanjahu eingereicht. Sie fordert, dass ein Angeklagter nicht das Amt des Premierministers ausüben darf.