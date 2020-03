Nächste Krankenhausfusion

Christian Charisius/dp Will sich am Markt behaupten: Krankenhauskonzern Asklepios

Unter den privaten Krankenhauskonzernen gibt es voraussichtlich eine weitere Fusion: Am Freitag hatte der zweitgrößte deutsche Klinikbetreiber Asklepios den Aktionären des Konkurrenten Rhön-Klinikum ein freiwilliges Übernahmeangebot unterbreitet. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisierte am Montag die geplante Transaktion.

»Mit der geplanten Übernahme nimmt die Unternehmenskonzentration im Krankenhaussektor weiter zu«, sagte Sylvia Bühler, Mitglied im Bundesvorstand der Gewerkschaft. Damit würden künftig drei Großkonzerne mit geballter Macht auf dem deutschen Krankenhausmarkt auftreten. Es müsse verhindert werden, »dass dies zu Lasten der öffentlichen und freigemeinnützigen Träger« gehe. Eine flächendeckende, am Bedarf der Bevölkerung orientierte Versorgung müsse weiterhin gewährleistet sein.

Damit die Übernahme nicht zu Lasten der Beschäftigten geht, forderte Bühler, die in der Rhön-Klinikum AG bestehende Tarifbindung müsse garantiert werden; sie solle dann auch für den gesamten Asklepios-Konzern gelten. Bislang verweigert Asklepios in vielen seiner Kliniken den Abschluss von Tarifverträgen und legt Arbeitsbedingungen einseitig fest.

Mit der Fusion soll ein Richtungsstreit in der Leitung von Rhön-Klinikum beigelegt werden. »Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, um die Pattsituation im Eigentümerkreis von Rhön aufzulösen und dem Unternehmen neue Impulse zu geben«, betonte Unternehmensgründer Eugen Münch. In der Vergangenheit hätten verschiedene Großaktionäre Entscheidungen über neue Konzepte verzögert; im Vorstand habe es unterschiedliche Stoßrichtungen gegeben. Damit sei jetzt Schluss, sagte Münch der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Ein anderer Grund für die Fusion sind sinkende Profite; Rhön-Klinikum hatte seine Aktionäre erst jüngst auf einen Gewinnrückgang im laufenden Jahr vorbereitet. Dafür verantwortlich seien unter anderem staatliche Vorgaben wie die vom Bundestag beschlossene Personaluntergrenze in der Pflege. Zudem stehe die Branche vor demografischen Herausforderungen; Rhön will auch bei der sogenannten Telemedizin kräftig mitmischen und steht deshalb vor hohen Anlaufkosten.

In einem ersten Schritt wollen der Großaktionär Asklepios und Rhön-Gründer Münch ihre Anteile bündeln. Mit einem Teil der Aktien von Münch und seiner Ehefrau soll der Asklepios-Anteil an Rhön auf 41,1 Prozent aufgestockt werden. Der bei Münch verbliebene Anteil von 7,6 Prozent soll anschließend in eine gemeinsame Gesellschaft mit Asklepios eingebracht werden, die dann 49 Prozent der Anteile an der Rhön-Klinikum AG halten würde. Das freiwillige Übernahmeangebot an die übrigen Aktionäre ist als zweiter Schritt in der Fusion angedacht. Gibt es keine kartellrechtlichen Einwände gegen die Fusion, soll die Transaktion bis spätestens Mitte des Jahres abgeschlossen sein.

Mit der Übernahme würden sich zwei führende private Klinikkonzerne in Deutschland zur Nummer zwei hinter Marktführer Fresenius Helios zusammenschließen. Rhön behandelte im letzten Jahr mehr als 860.000 Patienten, Asklepios versorgte 2018 rund 2,3 Millionen. Während Asklepios mit Sitz in Hamburg in 160 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland vertreten ist, betreibt Rhön Krankenhäuser in Bayern, Thüringen, Brandenburg und Hessen. Helios unter dem Dach des Dax-Konzerns Fresenius bliebe mit seinen 86 Kliniken in Deutschland und rund 5,6 Millionen Patienten im Jahr aber unangefochtene Nummer eins.

Mit dem Rhön-Asklepios-Deal werde einmal mehr offensichtlich, dass Krankenhäuser mit der Privatisierung zu Handelswaren geworden seien, betonte Gewerkschafterin Bühler. In keinem anderen vergleichbaren Industrieland würden mehr Patienten von kommerziellen Konzernen behandelt als in Deutschland. Und dies gehe nicht nur zu Lasten der Arbeitsbedingungen; wie das Beispiel des Universitätsklinikums Gießen/Marburg (UKGM) zeige, gehe es auch zu Lasten der Forschung und Lehre.

»Ist ein Krankenhaus einmal verkauft, hat die öffentliche Hand so gut wie keinen Einfluss mehr auf sein weiteres Schicksal«, so Bühler weiter. Im schlimmsten Fall gerate es in die Hände von Finanzinvestoren und werde so zum Renditeobjekt der Finanzindustrie – wie bei Altenpflege- und Rehaeinrichtungen bereits geschehen.