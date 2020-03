Blockade gegen Uber

Jörg Carstensen/dpa Ist Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erst mal weg, dann »sind Uber und ›Free now‹ weg!«: Ob diese Rechnung der Taxiunternehmer aufgeht?

Hunderte Taxifahrer und Taxiunternehmer veranstalteten am Dienstag erneut einen Autokorso durch die Hauptstadt. Unter dem Motto »Es reicht« fuhren die Wagen vom Olympiastadion durch den Westteil der Stadt zum Flughafen Tegel und sorgten für verstopfte Straßen. Sie demonstrierten damit gegen die Pläne des Bundesverkehrsministeriums, den Markt zugunsten von Taxikonkurrenten wie Uber stärker zu öffnen.

Auf hauptstädtischen Straßen werde täglich »tausendfach Berliner Recht gebrochen«, heißt es im Demonstrationsaufruf auf der Internetseite der Innung des Berliner Taxigewerbes. Fahrer von Uber und »Free Now« missachteten die gesetzliche Rückkehrpflicht zum Betriebshof. »Sie üben Taxiverkehr aus und halten sich illegal in der Innenstadt und am Flughafen Tegel auf.«

Uber und »Free Now« bieten Fahrdienste an, die nach Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes taxiähnliche Aufgaben übernehmen, aber keine Taxis sind. Indem sie gegen die gesetzliche Rückkehrpflicht verstoßen und sich dauerhaft auf den Straßen illegal bereithalten, ist der Mietwagen so zum privilegierten Wettbewerber des Taxis geworden. Laut Paragraph 49 Absatz 4 des Personenbeförderungsgesetzes kann Uber als »taxiähnlicher Verkehr« bezeichnet werden. Und der ist nicht gestattet. Dass die Einhaltung der rechtlichen Normen nicht ordentlich kontrolliert wird, kritisieren Taxiverbände. Zuletzt protestierten die Taxifahrer vor zwei Wochen gegen das »Kontrolldefizit der Berliner Verwaltung gegenüber den Mietwagen« von z. B. Uber und »Free Now«. Laut der Berliner Taxiinnung hätten mehr als 200 Taxifunternehmer in Berlin im letzten halben Jahr wegen des zu hohen Konkurrenzdrucks aufgegeben. Die Verkehrssenatorin Regine Günther (Bündnis 90/Die Grünen) unterstützt die Unternehmer und fordert, das geänderte Bundesgesetz müsse den Ländern die Möglichkeit geben, Dienste wie Uber zu regulieren.

Das Bundesverkehrsministerium strebt eine Liberalisierung des Taxi- und Fahrdienstmarktes an. Dazu soll das Personenbeförderungsgesetz im Laufe des Jahres geändert werden. Die Eckpunkte der Novelle sehen unter anderem vor, dass die Rückkehrpflicht für Mietwagen mit Fahrern abgeschafft wird. Zudem soll das sogenannte Poolingverbot aufgehoben werden. Das würde die Einführung von Sammeltaxis ermöglichen, die Fahrgäste mit ähnlichem Start und Ziel befördern. (jW)