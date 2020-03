Athen macht weiter dicht

Alexandros Avramidis/REUTERS Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze in Kastanies am Montag

Griechenland hält seine Grenzen weiter geschlossen. Es werde von der Türkei aus keine Grenzübertritte geben, sagte der rechte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Dienstag in der Hafenstadt Alexandroupolis. »Griechenland kann nicht erpresst werden und lässt sich nicht erpressen.« An die EU gewandt sagte er: »Griechenlands Grenzen sind auch Europas Grenzen.«

Als »Zeichen der Solidarität« mit der rechten Regierung in Athen reiste EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an die griechische Landgrenze zur Türkei. Im Nordosten Griechenlands wollte sich von der Leyen am Grenzposten Orestiada zusammen mit EU-Ratschef Charles Michel und dem Präsidenten des EU-Parlaments, David Sassoli, ein Bild von der Lage machen.

Auf der türkischen Seite der Grenze harrten Tausende Flüchtlinge aus, nachdem Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag verkündet hatte, die Türkei habe die Grenzen zur EU für Flüchtlinge geöffnet. Griechische Einsatzkräfte nahmen in der Nacht zum Dienstag 45 Migranten fest, die illegal über die Grenze gekommen waren, wie der griechische Staatssender ERT berichtete. Die Menschen stammten demnach hauptsächlich aus Afghanistan, Pakistan, Marokko und Bangladesch. Darüber hinaus sei die illegale Einreise von mehr als 5.000 Migranten verhindert worden.

Nach UN-Angaben harren Tausende von Migranten bei Kälte auf der türkischen Grenzseite zu Griechenland aus. Viele wollen weiterziehen. Griechische Sicherheitskräfte setzten mehrfach Blendgranaten und Tränengas ein, um Menschen zurückzudrängen.

Unterdessen hat die europäische »Grenzschutzagentur« Frontex angekündigt, die bereits zugesagte Hilfe für Griechenland wegen der Lage an der Grenze zur Türkei ausweiten zu wollen. Geplant sei, dass Frontex Griechenland auch bei der Sicherung der Landgrenze und anderen Aufgaben zur Seite stehen werde, sagte ein Sprecher am Dienstag gegenüber dpa in Warschau während einer Sondersitzung der Frontex-Leitung. (dpa/jW)