Versprechen müssen gehalten werden

Paul Zinken/dpa 2019 erkämpften die BVG-Beschäftigten Lohnerhöhungen. Der Berliner Senat weigert sich, diese zu refinanzieren (Berlin, 1.4.2019)

Der Berliner Senat weigert sich nach wie vor, die Lohnerhöhungen für die gut 14.500 Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zu refinanzieren. Deshalb lehnten die Gewerkschafter im Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan für das Unternehmen letzten Donnerstag ab. Die Aufsichtsratssitzung endete mit einer Pattsituation, wie BVG-Sprecherin Petra Nelken laut Berliner Morgenpost erklärte. Damit sind bestimmte Investitionen vorerst nicht möglich.

»Im Rahmen der Tarifrunde für die BVG-Beschäftigten gab es eine Zusage vom Senat, dass der Tarifabschluss kofinanziert wird«, sagte Jeremy Arndt, zuständiger Fachbereichsleiter der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi). Doch im Laufe des Jahres hätten die zuständigen Senatsverwaltungen Wirtschaft, Finanzen und Verkehr davon wieder Abstand genommen. Die Gewerkschafter beharren auf ihrer Forderung, der Senat solle zu seiner Zusage vom März 2019 stehen. Ansonsten sei damit zu rechnen, »dass die Beschäftigten die Zeche zahlen müssen«, so Arndt.

Nach mehreren Warnstreiks und intensiven Verhandlungen hatten sich die Tarifpartner im letzten Jahr auf Gehaltssteigerungen von durchschnittlich 17 Prozent für die Beschäftigten geeinigt. Damit sei laut Verdi »ein guter Anschluss an das bundesweite Niveau erreicht« worden. Zum Tarifkompromiss habe auch die Finanzierungszusage durch den Senat gehört, hatte Verdi-Landesbezirksleiter Frank Wolf im Dezember betont (jW berichtete). Nicht zu ihr zu stehen sei unverständlich, werde die BVG dadurch doch in die roten Zahlen getrieben. Allein aus den erwirtschafteten Erträgen sei es gar nicht möglich, den Tarifabschluss zu finanzieren.

Das bekräftigte die Gewerkschaft letzte Woche: Werde der Fehlbetrag von 75 Millionen Euro aus dem letzten Jahr und von rund 58,5 Millionen Euro für 2020 nicht kompensiert, verschulde sich das Unternehmen noch mehr, und weil der Senat immer wieder die »schwarze Null« für die BVG gefordert habe, führe das zwangsweise zu Sparmaßnahmen. »Sollte der Senat bei seiner Haltung bleiben, so müssen Investitionen, die nicht zwingend notwendig sind, ausbleiben, bis der Tarifabschluss finanziert ist«, sagte Arndt. Das letzte Geschäftsjahr endete für die BVG mit einem dicken Minus; auch der aktuelle Wirtschaftsplan hätte keine wesentliche Verbesserung gebracht.

Die Berliner Landesregierung steht unter Druck: Sie muss unter anderem die Emissionen von Kohlenmonoxid reduzieren, um Fahrverbote zu vermeiden. Dafür ist eine Umrüstung des BVG-Fuhrparks notwendig; Dieselbusse sollen Elektrobussen weichen. Durch den fehlenden Wirtschaftsplan ist jedoch die Bestellung von 90 E-Bussen des polnischen Herstellers Solaris im Wert von 61 Millionen Euro blockiert.

Ebenfalls blockiert war bisher der Auftrag für den Bau eines neuen E-Busdepots. Bis 2021 soll auf einem 4,3 Hektar großen Gelände an der Köpenicker Landstraße ein Betriebshof für 220 Elektrobusse entstehen. Doch wegen der faktischen Haushaltssperre musste die Ausschreibung gestoppt werden. In diesem Fall hat der Berliner Senat einen Ausweg gefunden: Die Gewährträgerversammlung, ein Gremium, das mit den beiden »grünen« Senatorinnen Ramona Pop (Wirtschaft) und Regine Günther (Verkehr) sowie Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) besetzt ist und in Angelegenheiten der städtischen Betriebe Beschlüsse fasst, soll den Weg für den Bau des Depots freimachen.