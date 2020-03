Februar Rekordmonat für »Ökostrom«

München. Im Februar ist in der BRD so viel »Ökostrom« wie noch nie innerhalb eines Monats in das Stromnetz eingespeist worden. An den 29 Tagen des vergangenen Monats wurden nach Berechnungen des Energiekonzerns Eon insgesamt 26,7 Milliarden Kilowattstunden Elektrizität aus erneuerbaren Quellen bereitgestellt worden. Damit habe der Februar den bisherigen Rekord vom März 2019 mit 24,4 Milliarden Kilowattstunden übertroffen, erklärte Eon am Montag. Ausschlaggebend für die hohe Erzeugung war demnach vor allem der Windstrom. Mit der gesamten Ökostrommenge im Februar hätten 63,5 Prozent des deutschen Stromverbrauchs gedeckt werden können.(AFP/jW)