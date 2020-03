Einnahmenverwalter gesucht

REUTERS/Luc Cohen

In der Kooperativen Republik Guyana waren am gestrigen Montag mehr als 600.000 der knapp 800.000 Einwohner zur Wahl der 65 Parlamentsabgeordneten und eines neuen Staatsoberhauptes aufgerufen. Mit ersten Ergebnissen ist nach Mitteilung der nationalen Wahlkommission (GECOM) in einigen Tagen zu rechnen. Um die Position des künftigen Präsidenten haben sich der derzeitige Amtsinhaber David Granger, dessen Partei »People’s National Congress« (PNC) überwiegend von afroguyanischen Wählern unterstützt wird, und Irfaan Ali von der »People’s Progressive Party« (PPP), die von Indoguyaner favorisiert wird, beworben. Beide Parteien sind dem sozialdemokratischen Spektrum zuzuordnen. Die Neuwahlen sind die Folge einer Parlamentsabstimmung vom Dezember 2018, bei der 33 Abgeordnete Granger und dem von seiner Partei geführten Regierungsbündnis »Partnerschaft für nationale Einheit – Allianz für den Wandel« (APNU-AFC) das Misstrauen ausgesprochen hatten.

Eines der Hauptthemen im Wahlkampf war die Auseinandersetzung um einen von der Regierung im Jahr 2016 unterzeichneten Vertrag mit dem US-amerikanischen Ölkonzern Exxon Mobil. Seitdem vor gut fünf Jahren vor der Küste riesige Ölvorkommen entdeckt wurden, hofft das zu den ärmsten Staaten Südamerikas zählende Land, zu einer der größten Ölfördernationen der Welt zu werden. Die PPP und andere Oppositionsparteien hatten das Misstrauensvotum gegen Granger mit dem Vorwurf begründet, dieser habe sich von Exxon Mobil über den Tisch ziehen lassen. Tatsächlich bestätigt der Berliner Anbieter von Finanzanalysen »Open Oil« laut einem Bericht des südamerikanischen Nachrichtensenders Telesur, dass Guyana durch den bis 2056 laufenden Vertrag bis zu 55 Milliarden US-Dollar weniger einnimmt, als marktüblich und möglich gewesen wäre. Im Durchschnitt verliert das Land während der gesamten Laufzeit demnach pro Jahr mehr als 1,3 Milliarden Dollar – Gelder, die Guyana gut gebrauchen könnte.

Während der PPP-Präsidentschaftskandidat Ali zu Beginn des Wahlkampfes noch vollmundig versprochen hatte, die Exxon-Verträge im Falle seines Sieges »zu überarbeiten und neu zu verhandeln«, ruderte er mittlerweile zurück. Nach einer Wahlkampfkundgebung in der Esequibo-Region erklärte Ali am 20. Januar gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass er »den Deal nach Überprüfung der Bedingungen besser verwalten« würde. Damit gäbe es zwischen den Parteien inhaltlich keinen wirklichen Unterschied mehr in bezug auf den umstrittenen Vertrag, stellte Valérie Marcel von der britischen Denkfabrik »Chatham House« fest. Es gehe nur noch darum, welche Partei die Öleinnahmen des Landes verwalten kann.

Auch im Nachbarland Venezuela stößt der Vertrag, der dem US-Konzern das Recht zur Förderung großer Ölmengen in der von Caracas beanspruchten Esequibo-Region einräumt, auf scharfe Kritik. Das knapp 160.000 Quadratkilometer große, im 19. Jahrhundert von Großbritannien eroberte Gebiet wird derzeit von Guyana verwaltet. Zwei Wochen vor der gestrigen Wahl erinnerte Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza in einer offiziellen Erklärung an ein am Vorabend der Unabhängigkeit von Guyana 1966 in Genf unterzeichnetes Abkommen, aus dem Venezuela seinen Gebietsanspruch für die Region ableitet. Die Regierung Venezuelas verlangt von Exxon und ­Guyana, die Aktivitäten in einem Gebiet zu beenden, dessen Status ungeklärt sei. Am 17. Februar forderte Arreaza die künftige Regierung Guyanas deshalb zu »freundschaftlichen Verhandlungen« auf der Basis des Genfer Abkommens auf, um in dieser Frage voranzukommen.