Plink, plink und Dynamo

Stefan Mittelstädt Stürmerin Kerstin Spielberger (Nummer 19) überwand die Berliner Abwehr und lobte sie

Es stand mehr auf dem Spiel als sonst, und die Kulisse war anders. Erstmals war das Frauenteam der Berliner Eisbären in die Halbfinal-Play-offs der Bundesliga eingezogen, und erstmals kamen am Sonnabend rund 500 Zuschauer zu einer Partie der Eisbärinnen in den »Wellblechpalast«, der früheren Heimstätte des SC Dynamo Berlin in Hohenschönhausen.

Zu Gast war der ESC Planegg. Die Pinguine aus der Münchner Vorstadt sind mit sieben Titeln Rekordmeister und lagen nach den 20 Spielen der Hauptrunde auf Platz eins, die Eisbärinnen wurden Vierte.

Die ersten beiden Halbfinalspiele in der Serie »Best of three« waren am 22. und 23. Februar bei München über das Eis gegangen. Die Gastgeber gewannen mit 6:3, verloren überraschend 1:2 nach Penaltyschießen. Das dritte Duell am Sonnabend musste also die Entscheidung bringen.

Keine drei Minuten waren absolviert, als es zum ersten Mal im Eisbären-Gehäuse klingelte. ESC-Stürmerin Kerstin Spielberger versenkte den Puck mit einem Schlagschuss im oberen linken Winkel. Mit Sturmpartnerin Julia Zorn wirbelte Spielberger die Verteidigung der Eisbärinnen kräftig durch. Zorn netzte im ersten Drittel zwei Vorlagen von Spielberger zum 3:0-Pausenstand ein.

Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Theresa Wagner auf 4:0, zweimal machte es noch »Plink« bei Pfostentreffern für die Pinguine. Im Schlussdrittel drehten vor allem die Eisbären-Fans auf. Sie spannten eine Dynamo-Fahne über den Block und skandierten: »Siamo tutti antifascisti!« (Wir sind alle Antifaschisten!). Tore fielen auch noch, der ESC machte das halbe Dutzend zum 6:0-Endstand voll – und steht im Finale.

ESC-Trainer Marcel Breil schien ein Erfolgsrezept gehabt zu haben: »Wir haben diesmal den Spieß umgedreht, uns durchgearbeitet.« Sein Gegenüber Sebastian Becker resümierte: »Das, was wir auswärts gut gemacht haben, haben wir heute vermissen lassen.« Nämlich? »Konstanten Druck in der neutralen Zone aufbauen, Abschlüsse suchen.« Niedergeschlagen wirkte Becker nicht. Schließlich habe sein Team mit großem Kampfgeist ein drittes Spiel gegen die Favoritinnen erzwungen.

Die sparten nicht mit Lob für die Gegnerinnen: »Die Eisbärinnen haben wieder 60 Minuten gefightet, ohne aufzugeben«, sagte ESC-Topscorerin Spielberger. Und Teamkollegin Zorn stellte fest: »Das Leistungsgefälle in der Liga ist nicht mehr so groß.« Nach den Kurzanalysen wollten die ESC-Frauen rasch in die Kabine, aus der Chartmusik, Schlachtgesänge und Karaokeeinlagen in die Halle drangen. Es folgte ein Umtrunk im Versammlungssaal des »Welli«. Die Eisbärinnen waren schon da, gleichfalls in Feierlaune. Einige kombinierten geschnippeltes Obst mit Wodka aus Flachmännern. Irgendwann schleppte der Betreuerstab des ESC Kästen mit Bier aus dem Freistaat an. Leistungssportlerinnen sind diszipliniert, vor Mitternacht war Schicht.

Für die Pinguine geht es am kommenden Wochenende im Titelkampf gegen die Dauerrivalinnen vom ECDC Memmingen.

Und das Saisonfazit aus Sicht der Eisbärinnen? »Technisch müssen wir noch zulegen, mental stärker werden«, sagte Teammanager Torsten Szyska. Taktisch habe das Team aber zur Spitze aufgeschlossen. In den zurückliegenden drei Spielzeiten wurde es Sechster, Fünfter, Vierter – »Man sieht, hier passiert was«, betonte Szyska: »Wir sind im Soll.«