Neu erschienen: Konkret

Nach dem Tod Hermann L. Gremlizas (1940–2019), seit 1974 Herausgeber und Kolumnist der monatlich in Hamburg erscheinenden Zeitschrift für Politik und Kultur, wird das Heft jetzt von seiner Tochter Friederike Gremliza weitergeführt. Sie übernimmt als Autorin zugleich die ideologiekritische Kolumne »Herrschaftszeiten« im ersten Heftteil. Das Editorial der aktuellen Ausgabe gibt Auskunft über konzeptionelle Änderungen: So erscheint in Zukunft anstelle einer Politikkolumne ein »thematischer Aufmacher«, im Februarheft verfasst von Kay Sokolowsky. Sein Artikel widmet sich dem »Testlauf des bürgerlich-faschistischen Bündnisses in Thüringen«. Anstelle von Hermann L. Gremlizas polemisch-satirischer Medienschau »Express« auf der letzten Seite erscheint dort jetzt »ein kurzes Gespräch mit einem/einer Kunstschaffenden«. Beiträge in Heft 3 befassen sich mit dem militärischen Aufmarsch der NATO gegen Russland (Jörg Kronauer) und aktuellen geschichtspolitischen Debatten. (jW)

Konkret. Politik und Kultur. Heft 3/2020: »›Operation Mitte‹. Ein Bündnis von Mob und Elite.«, 66 Seiten, 5,90 Euro