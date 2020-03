Eltern haften für ihre Kinder

Mike Blake/REUTERS Eltern und Großeltern vieler Studierender verschulden sich, um die hohen Kosten stemmen zu können (San Diego, 17.6.2017)

Die hohen Studiengebühren in den USA sind nicht nur für die junge Generation ein Problem, sondern versauen zunehmend auch den Großeltern der Studierenden den Lebensabend. Mittlerweile zahlen 2,8 Millionen US-Amerikaner aus der Gruppe der über 60jährigen Studienkredite ab, wie neue Zahlen der US-Verbraucherschutzbehörde Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) zeigen. Die meisten der älteren Schuldner (76 Prozent) haben die Kreditverträge unterzeichnet, um ihren Kindern oder Enkeln das Studium zu ermöglichen.

Dem CFPB zufolge hat sich die Zahl der Studienkreditschuldner im Rentenalter seit 2005 vervierfacht. In keiner anderen Altersgruppe habe es eine derartige Entwicklung gegeben. Im gleichen Zeitraum hat sich zudem das Kreditvolumen verdoppelt, denn während Einkommen und Renten stagnieren, steigen die Studiengebühren rasant. Doch wer sagt schon nein, wenn die Lebensperspektive der Nachkommen an einem Kredit hängt, den sie selbst nicht bekommen? Ein Collegebesuch ohne Schulden ist in den Vereinigten Staaten der Elite vorbehalten, denn die Kosten sind horrend. Am niedrigsten sind die Gebühren an den sogenannten Community Colleges, doch selbst dort werden umgerechnet rund 3.000 Euro pro Semester fällig. Der Besuch renommierter Hochschulen mit karrierefördernden Namen wie Harvard, Yale oder Stanford kann schnell mehr als das Zehnfache kosten. Dort gibt es keinen Platz für Durchschnittsamerikaner, ob mit oder ohne Kredit.

Während die generationenübergreifende Stabilisierung von Klassenunterschieden über das exklusive Bildungssystem in den USA perfekt funktioniert, bedeutet die Unterschrift unter den Kreditvertrag der Enkel für die Alten das Risiko eines gnadenlosen sozialen Abstiegs im Ruhestand, wie die New York Times vergangene Woche berichtete. Wenn ein Schuldner säumig wird, können die ohnehin spärlichen Sozial- und Rentenleistungen um 15 Prozent gekürzt werden. In eine solche Situation geraten dem Bericht zufolge immer mehr ältere Schuldner, etwa weil andere unvorhergesehene Kosten hinzukommen, beispielsweise für medizinische Behandlungen, oder weil die mit dem Studium verbundenen Karrierepläne doch scheitern und der Collegebesucher nicht wie geplant zur Tilgung beitragen kann. Das kommt angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung im Mutterland des Turbokapitalismus immer häufiger vor.

Schnell stehen Absolventen ohne Jobperspektive da, dafür aber gemeinsam mit ihren Großeltern vor einem Schuldenberg von mehr als 50.000 US-Dollar (45.500 Euro). Altersarmut ist in den USA ohnehin schon ein riesiges Problem, weil die Zahl der Geringverdiener groß ist und die Rentenleistungen mit rund 40 Prozent des vorherigen Durchschnittslohns ausgesprochen niedrig sind. Laut OECD belegen die USA im Altersarmutsranking den siebten Platz. 23,1 Prozent der Einwohner sind demnach betroffen. In der Gruppe der 70- bis 74jährigen geht dort rund jeder Fünfte wegen der sozialen Not einem Nebenjob nach.

Analysten sehen in den ausufernden Studienkrediten mittlerweile zudem ein Risiko für die Finanzstabilität. So beläuft sich das Gesamtvolumen bereits auf 1,6 Billionen Dollar und übersteigt damit die Summe sämtlicher Kreditkartenschulden. Längst ist von einer »College Bubble« die Rede, die platzen könnte, wenn die Zahl der Kreditausfälle weiter steigt. Ökonomen gehen davon aus, dass die Verschuldung durch Studienkredite die Wirtschaftsleistung der USA bereits heute um ein bis zwei Prozent nach unten drückt.

Kein Wunder, dass das Thema auch in Hinblick auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen eine wichtige Rolle spielt. Ein schlüssiges Konzept zur Lösung des Problems hat der demokratische Vorwahlkandidat Bernie Sanders mit dem vorgeschlagenen »College for all«-Gesetz im Programm. Sanders will die Gebühren an öffentlichen Hochschulen komplett abschaffen, die Förderprogramme für junge Menschen aus einkommensschwachen Familien verdoppeln und die bereits bestehenden Studienkreditschulden streichen. Auch Sanders‘ Wettbewerberin um die Kandidatur der demokratischen Partei, Elizabeth Warren, hat das Thema für sich entdeckt. Sie will allen Exstudenten mit einem Jahreseinkommen unter 100.000 Dollar einen Schuldenerlass von bis zu 50.000 Dollar gewähren. Dadurch würden 95 Prozent der Betroffenen schuldenfrei werden, argumentiert sie.

Derartige Vorschläge stoßen auf erbitterte Widerstände, rütteln sie doch an einem Grundpfeiler der US-amerikanischen Gesellschaftsordnung. Hohe Studiengebühren an allen Universitäten und ausufernde Kosten für den Zugang zu Elitehochschulen bei gleichzeitigem Fehlen umfassender Förderprogramme für begabte Schüler aus finanziell schwachem Elternhaus sorgen schließlich dafür, dass jene die unten sind, dort auch blieben. Und dafür, dass die Elitekinder weiterhin unter sich sind.