Völkerrechtsbruch stoppen!

Sevim Dagdelen, Bundestagsabgeordnete der Fraktion Die Linke und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, teilte am Sonntag zur Lage in Syrien mit:

Die Kriegserklärung Erdogans an Syrien und seine perfide Instrumentalisierung der Flüchtlinge darf nicht folgenlos bleiben. Die Bundesregierung muss Erdogans Völkerrechtsbruch sowie seine Politik der Massaker und Militärinterventionen an der Seite von Al-Qaida-Terroristen klar verurteilen. Al-Qaida und die islamistischen Terrorgruppen in Syrien werden durch die Unterstützung Erdogans auch immer mehr zu einem europäischen Sicherheitsrisiko. Kanzlerin Merkel und Außenminister Maas müssen deshalb endlich die Rüstungsexporte wie auch die Geldzahlungen an Erdogan stoppen. Wir brauchen statt dessen direkte Hilfe für die syrischen Flüchtlinge und ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Syrien, die die Bevölkerung treffen.

Die Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico international forderte am Freitag die Europäische Union zu einem sofortigen Kurswechsel in ihrer Flüchtlingspolitik auf:

Die Parteinahme für die Menschenrechte der Zivilbevölkerung ist der einzige politische Weg, der noch offensteht. (…) »Die Parteinahme für die Millionen Menschen zwischen den Fronten ist jetzt alternativlos. Europa sollte sich endlich auf der Seite der Menschenrechte positionieren«, so Till Küster, Syrien-Referent bei Medico international. »Die europäische Außenpolitik in Syrien ist blockiert, weil ihr erstes Prinzip die Flüchtlingsabwehr ist. Das Ergebnis ist desaströs. Neue Kriege schaffen neue Flüchtlinge, die dann als Druckmittel eingesetzt werden: ein ekelhaftes und zynisches Spiel. Es ist längst überfällig, dass sich Europa aus dieser selbstverschuldeten Erpressbarkeit verabschiedet.« (…)

Laut Medienberichten hat sich das Bundesfinanzministerium mit den Finanzministerien der Länder darauf geeinigt, dass bis Ende 2021 keinen weiteren Vereinen auf der Grundlage des ATTAC-Urteils des Bundesfinanzhofs (BFH) die Gemeinnützigkeit entzogen werden soll. Dazu teilte das globalisierungskritische Netzwerk am Freitag abend mit:

»Dieser Schritt ist überfällig und absolut notwendig, um den verheerenden Dominoeffekt zu stoppen, den der BFH mit seinem ATTAC-Urteil vor einem Jahr ausgelöst hat. Nicht erst der Tabubruch in Erfurt und die Anschläge von Halle und Hanau haben deutlich gemacht, wie dringend eine wehrhafte Demokratie auf eine wache Zivilgesellschaft angewiesen ist. Das Gemeinnützigkeitsrecht muss endlich den Erfordernissen einer modernen Demokratie angepasst werden. Wir brauchen Rechtssicherheit für gemeinnützige Organisationen, die sich selbstlos demokratisch engagieren. Bundesfinanzminister Olaf Scholz muss endlich den lange versprochenen Gesetzesentwurf vorlegen, der es gemeinnützigen Vereinen ermöglicht, sich politisch zu äußern und einzumischen«, sagt Judith Amler vom bundesweiten ATTAC-Koordinierungskreis. ATTAC fordert Scholz und die Länderfinanzministerien zudem auf, die Finanzbehörden anzuweisen, die Aberkennungsbescheide für ATTAC sowie die vom ATTAC-Urteil des BFH betroffenen Organisationen bis auf weiteres zurückzunehmen. (…)