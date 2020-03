Regierungskrise in Malaysia spitzt sich zu

Kuala Lumpur. Die Regierungskrise in Malaysia spitzt sich weiter zu. Einen Tag nach seiner überraschenden Ernennung durch den König und trotz starker Proteste wurde am Sonntag der frühere Innenminister ­Muhyiddin Yassin als Regierungschef vereidigt. Sein Vorgänger Mahathir Mohamad bezeichnete den Vorgang als illegal und forderte das Amt für sich. Auch in der Bevölkerung wuchs die Verärgerung über die Machtübertragung an Muhyiddins muslimisches Parteienbündnis und die Furcht vor einer Verschärfung der ethnischen und religiösen Spannungen. (AFP/jW)