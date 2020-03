Biden siegt bei Vorwahl in South Carolina

Columbia. Exvizepräsident Joseph »Joe« Biden hat die Vorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat South Carolina klar gewonnen. Der 77jährige kam nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen am Sonntag auf 48,4 Prozent und ließ damit den bisherigen Favoriten für die Präsidentschaftskandidatur Bernard »Bernie« Sanders weit hinter sich. Der Sieg könnte Biden Rückenwind vor dem »Super Tuesday« geben: Am morgigen Dienstag werden in 14 Bundesstaaten Delegierte der Demokratischen Partei gewählt, die dann den Kandidaten bestimmen. (AFP/jW)