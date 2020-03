Gilde-Brauerei: Hunderte protestieren

Hannover. Beschäftigte von Brauereien und Gewerkschaftsvertreter haben am Sonnabend in Hannover demonstriert. Hintergrund ist ein Konflikt zwischen den Lohnabhängigen und der Geschäftsführung der Gilde-Brauerei. Einem NDR-Bericht zufolge kamen zur Kundgebung am Nachmittag Reiner Hoffmann, Bundesvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gastätten (NGG), Guido Zeitler, sowie die frühere SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi. Rund 1.000 Menschen nahmen an dem Protest teil, wie jW aus Gewerkschaftskreisen erfuhr. Demnach appellierten die meisten Referenten an die Unternehmensspitze, wieder mit den Gewerkschaftsvertretern zu verhandeln. Zudem seien Solidaritätsbekundungen der französischen Gewerkschaft CGT sowie der spanischen CC verlesen worden.

Die NGG fordert seit Monaten einen Tarifvertrag und Betriebsräte an allen Standorten. Neue Beschäftigte, die ab Januar 2016 eingestellt wurden, haben nach Angaben des DGB keinen Anspruch auf tarifvertragliche Leistungen. Mehrfach haben die Gilde-Beschäftigten bereits die Arbeit niedergelegt. Das Management will die Brauerei »umstrukturieren« und erst danach weiter verhandeln. Gilde schreibt seit Jahren Verluste. (jW)