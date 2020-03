Tadschikistan wählt neues Parlament

Duschanbe. In Tadschikistan wurde am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Erwartet wurde ein klarer Sieg der Partei des seit fast drei Jahrzehnten regierenden Präsidenten Emomali Rachmon. Einzig zugelassene Oppositionspartei waren die Sozialdemokraten. Die vormals wichtigste Opposition des zentralasiatischen Landes, die Islamische Partei der Wiedergeburt Tadschikistans, war 2015 verboten worden. Hunderttausende Tadschiken leben und arbeiten in Russland. In Moskau und St. Petersburg wurden deshalb Wahllokale eingerichtet. Vorläufige Ergebnisse sollten am heutigen Montag vorliegen. (AFP/jW)