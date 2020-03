Israel droht erneut Patt bei Parlamentswahl

Jerusalem. Zum dritten Mal innerhalb nur eines Jahres wird am heutigen Montag in Israel ein neues Parlament gewählt – und wieder droht ein Patt zwischen der rechtsgerichteten Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanjahu und dem Blau-Weiß-Bündnis seines wichtigsten Rivalen Benny Gantz. Für den wegen Korruption angeklagten Netanjahu ist die Abstimmung auch eine über seine politische Zukunft. Aktuellen Umfragen zufolge dürften auch bei der Neuwahl am Montag weder der Likud noch die Blau-Weiß-Liste die für eine Parlamentsmehrheit erforderlichen 61 Sitze erreichen. (AFP/jW)