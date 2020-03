Linke diskutiert Strategie

Lino Mirgeler/dpa Zwischen sozialen Bewegungen und Regierungsämtern: Die Linke (Archivbild)

Am Wochenende hat in Kassel die Strategiekonferenz der Partei Die Linke stattgefunden. Etwa 400 Teilnehmer diskutierten im »Kulturbahnhof«, einem nicht mehr für den Bahnverkehr genutzten Seitenflügel des Kasseler Hauptbahnhofs, über gesellschaftliche und politische Herausforderungen sowie die Lage und die Ausrichtung der Partei. Debattiert wurde im Plenum sowie in Foren zu einzelnen Themen. Die Konferenz hatte der Parteivorstand nach einer Serie von schweren Wahlniederlagen Anfang Oktober 2019 einberufen.

Das Auftaktplenum mit dem Titel »Gesellschaftliche Umbrüche und Die Linke« leitete Bundesschatzmeister Harald Wolf, von 2002 bis 2011 Wirtschaftssenator in Berlin, am Samstag mit einem als Grundsatzreferat konzipierten Beitrag ein. Die Gegenwart sei – im Sinne Antonio Gramscis – ein »Interregnum«, aus dem drei Auswege möglich seien. Man könne versuchen, sich »durchzumogeln« – dafür stehe die »schwarz-grüne« Option im Bund. Der zweite Weg sei der eines »autoritären Kapitalismus«, der dritte jener eines »sozialökologischen« Systemwechsels. Die nächste Bundestagswahl sei vor diesem Hintergrund eine »Richtungsentscheidung«.

In der anschließenden etwa einstündigen Debatte wurde deutlich, dass große Vorbehalte gegenüber der im Karl-Liebknecht-Haus offenbar kaum noch strittigen Priorisierung einer Regierungsbeteiligung im Bund bestehen. Ellen Brombacher von der Kommunistischen Plattform unterstrich, dass die Partei dafür einen »extrem hohen Preis« würde zahlen müssen: Erforderlich sei dann eine Unterwerfung unter die außenpolitische Staatsräson der Bundesrepublik und damit auch die Anerkennung der militärischen Bündnisverpflichtungen innerhalb der EU und der NATO. Wolle man das, dann solle man auch mit den Wählern der Partei offen über diesen Preis sprechen – es sei »nicht redlich«, dies nicht zu tun. Weitere Diskussionsredner plädierten für die politische Organisation von »Gegenmacht«; man werde nicht durch »linke Minister« gerettet.

Bei einer Podiumsdiskussion am Sonntag warb die Koparteivorsitzende Katja Kipping für das, was Die Linke ihrer Meinung nach in Regierungen durch »Amtsmacht« erreichen könne. Amira Mohamed Ali, Kochefin der Bundestagsfraktion, beharrte darauf, dass eine Regierungsbeteiligung für sie nur dann in Betracht komme, wenn bei SPD und Grünen eine eindeutige Abkehr von der Agendapolitik stattgefunden habe.