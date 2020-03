Unvergessenes Erbe

Florian Boillot

Insgesamt folgten rund 150 Menschen am Sonnabend dem Aufruf zum 14. Gedenkmarsch durch Berlin, der an die »afrikanischen Opfer von Versklavung, Kolonialismus und Rassismus« erinnerte. Organisiert hatte die Demonstration das »Komitee für ein afrikanisches Denkmal«. Die Gedenkveranstaltung stand auch unter dem Zeichen der Forderung nach Anerkennung der Verbrechen gegen afrikanische und schwarze Menschen sowie der Würdigung ihres antikolonialen Widerstands. Am Tagungsort der »Kongo-Konferenz« von 1884, der Wilhelmstraße 92, wurde ein Kranz niedergelegt. (jW)