Slowakei: Rechte Opposition gewinnt Wahlen

Bratislava. Bei der Parlamentswahl in der Slowakei hat die rechte Opposition einen klaren Sieg eingefahren. Die Protestpartei OLANO des Unternehmers Igor Matovic kam laut vorläufigem amtlichen Endergebnis auf 25,02 Prozent der Stimmen – mehr als doppelt so viele Prozentpunkte wie 2016 (11 Prozent). Sie wurde mit Abstand stärkste Kraft. Nach Angaben der zentralen Wahlleitung in der Hauptstadt Bratislava waren am Sonntag vormittag 100 Prozent der Stimmzettel ausgezählt. Die Wahlbeteiligung lag der Agentur TASR zufolge bei 65,8 Prozent. Die Sozialdemokraten (Smer) von Ministerpräsident Peter Pellegrini mussten schwere Verluste hinnehmen und landeten bei 18,29 Prozent (2016: 28,3 Prozent). Es zeichnen sich schwierige Koalitionsverhandlungen ab, weil der Politiker Matovic vielen als unberechenbar gilt. (dpa/jW)