Erdogans Kriegserklärung

Ismail Coskun/IHA via AP Griechische Grenzpolizisten bringen sich am Samstag beim Übergang Edirne gegen Flüchtlinge in Stellung

Die Türkei hat der syrischen Regierung faktisch den Krieg erklärt. Am Sonntag informierte Verteidigungsminister Hulusi Akar über eine bereits Freitag angelaufene Militäroperation unter dem Namen »Frühlingsschild« gegen syrische Truppen im Nordosten des Landes. »Wir zielen nicht auf eine Konfrontation mit Russland, sondern wollen das Assad-Regime daran hindern, Zivilisten zu massakrieren«, erklärte Akar.

Offiziell unterhält die Türkei im Rahmen des Astana-Abkommens mit Russland und dem Iran in der vom syrischen Al-Qaida-Ableger Haiat Tahrir Al-Scham (HTS, Organisation zur Befreiung Syriens, ehemals Nusra-Front) kontrollierten Provinz Idlib rund ein Dutzend Beobachtungsposten. In den vergangenen Wochen hatte Ankara allerdings Tausende zusätzliche Soldaten nach Idlib verlegt und die HTS-Kämpfer mit Luftabwehrraketen und Panzerwagen ausgestattet. Nachdem am Donnerstag rund drei Dutzend türkische Soldaten bei einem syrischen Angriff getötet worden waren, griff die türkische Armee in der Nacht zum Sonntag Stellungen der syrischen Armee und mit ihr verbündeter iranischer Milizen in Idlib, Aleppo und der Küstenregion Latakia mit Artillerie, Raketen und Drohnen an.

Damaskus verkündete am Sonntag eine Sperrung des Luftraums im Nordwesten des Landes. Kurz darauf wurden nach übereinstimmenden Angaben der syrischen amtlichen Nachrichtenagentur SANA und des türkischen Verteidigungsministeriums über Idlib zwei syrische Kampfjets vom Typ Su-24 von der türkischen Luftwaffe abgeschossen. Russland, das mit seiner Luftwaffe die tatsächliche Lufthoheit über dem Gebiet hat, hält sich zurück, wohl um einer militärischen Konfrontation mit dem NATO-Staat Türkei aus dem Weg gehen. Am Donnerstag wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zu Gesprächen in Moskau erwartet. In Ankara nahm die Polizei am Sonntag zwischenzeitlich den dortigen Redaktionsleiter der russischen Nachrichtenagentur Sputnik fest, ließ ihn dann aber wieder frei.

Mit der Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge versucht Erdogan, die Unterstützung der EU für seinen neuen Krieg gegen Syrien zu erpressen. Tausende Schutzsuchende wurden mit Bussen an die Grenze gebracht, während der staatliche Sender TRT auf Twitter in arabischer Sprache über Fluchtrouten nach Europa informierte. Mehr als 75.000 Migranten hätten bereits die Grenze bei Edirne passiert, behauptete der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Sonntag. Doch Belege für diese Größenordnung gibt es nicht.

Die griechische Polizei gab am Sonntag an, bislang 9.600 Migranten am Grenzübertritt gehindert zu haben. Auf Videos ist zu sehen, wie dabei Tränengas gegen Schutzsuchende, darunter viele Kinder, eingesetzt wurde.

Zahlreiche Menschen sind nun im Niemandsland am Grenzfluss Meric Nehri (griechisch: Evros) gefangen, da türkische Sicherheitskräfte sie auch nicht mehr zurückgehen lassen. Im Hafen der griechischen Insel Lesbos hinderten Einheimische Flüchtlingsboote, die von der Türkei aus übergesetzt waren, am Anlegen, berichtete der Grünen-EU-Abgeordnete Erik Marquardt als Augenzeuge über Twitter.

In Berlin wurde Erdogans Botschaft verstanden. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, sprach von einem »Hilferuf« des türkischen Präsidenten an Europa angesichts des Scheiterns seiner Russland-Politik. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, EU und USA müssten »jetzt gemeinsam den Druck auf Assad und Putin erhöhen«.