Irish Chocolate Cake

Roswitha sitzt strahlend auf ihrem Sofa. Es gibt vietnamesischen Robusta-Kaffee, ein duftender Schokoladenkuchen prangt auf dem Couchtisch. »Gibt’s was zu feiern?« will ich wissen. »Nö. Oder doch: Steven hört auf.« Steven ist ein britischer Reiseleiterkollege, der die angelsächsischen Touren macht. »Schön für ihn, wo steckt er denn?« frage ich arglos und stopfe mir ein Stück Kuchen rein. – »Keine Ahnung. Dafür weiß ich, wer seine Touren kriegt … Wihir!« Während ich verzweifelt versuche, den Schokobissen zu schlucken, um angemessen zu protestieren, erzählt Roswitha triumphierend weiter: »Stell dir vor, wir bekommen sogar die Bloomsday-Tour im Juni in Dublin. Auf den Spuren von James Joyce und seinem berühmten Roman ›Ulysses‹!«

Eilig würge ich den Speisebrei mit einem Schluck Kaffee runter: »Wait a minute!« presse ich hervor, woraufhin Roswitha begeistert in die Hände klatscht: »Hey! Ich seh’ schon, du bist dabei!« – »Nein, Rossi, das ist ’ne Intellektuellentour … mmpf«. Allmählich kriege ich wieder Luft: »Wir müssen mindestens den ganzen ›Ulysses‹ gelesen haben, über 1.000 Seiten, und im Grunde auch ...« – »Ich weiß, Maxi, im Grunde auch seine ›antike Folie‹, die Odyssee von Homer.« Wie feierlich sie das ausspricht: »antike Folie«. Das ist nicht ihr Sprachgebrauch, sie liest sich offenbar schon ein. Ich starte einen letzten Bremsversuch: »Wir waren doch zufrieden mit Asien. Es gibt Tausende arbeitslose Anglisten, die viel geeigneter sind für eine verregnete Irland-Tour als wir!« – »Chef hat keinen Bock auf Bewerbungsgespräche«, gibt sie barsch zurück und geht zu ihrem Schreibtisch. »Wie hieß dieser Homer eigentlich mit Vornamen?« fragt sie geschäftig. »Karl-Heinz«, antworte ich resigniert. Mir wird klar, dass sie über meinen Kopf hinweg schon alles geregelt hat.

»Hör mal, Maxi, ist das nicht irre? Aus ›Ulysses‹.« Sie liest: »›Mr. Leopold Bloom aß mit Vorliebe die inneren Organe von Vieh und Geflügel. ... Am allerliebsten hatte er gegrillte Hammelnieren, die seinem Gaumen einen feinen Beigeschmack schwachduftigen Urins vermittelten.‹ Wär das nicht was für deine Kochrezepte, hä?!« Sie schaut mich herausfordernd an. Manchmal glaube ich, sie hasst mich. »Rossi?« – »Ja?« – »Ich nerve dich mit meinen ewigen Bedenken, stimmts?« – »Ehrlich gesagt: Ja.« – »Tut mir leid. Dein Kuchen ist übrigens der Hammer.« – »Hab ich nur für dich gebacken. Ich mag gar keinen Kuchen. Damit du mitkommst.« Ich bin mindestens so gerührt wie ihr Irish Chocolate Cake:

400 g Zartbitterschokolade schmelzen. 250 g Mehl und eine Packung Backpulver vermengen. Separat 375 ml starken, abgekühlten Kaffee mit 125 ml irischem Whiskey verrühren. 200 g Butter, 350 g Zucker und zwei Packungen Bourbon-Vanillezucker schaumig schlagen, danach drei Eier unterrühren. Jetzt die geschmolzene Schokolade hinzufügen und gut verrühren. Die Mehlmischung und das Kaffee-Whiskey-Gemisch unterrühren. Alles zu einem glatten, recht flüssigen Teig verarbeiten. In eine gut gefettete Gugelhupfform geben. Backzeit bei 165 Grad Celsius zirka 50 bis 60 Minuten. Nach dem Abkühlen mit Puderzucker bestäuben. (Diskussionen möglichst verschieben.)