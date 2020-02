Vorlage für NATO-Angriff

jW

Unter der Dachzeile »Der Kampf um Idlib« kommentiert FAZ-Redakteur Rainer Hermann am Freitag den Krieg in der nordsyrischen Provinz. Erster Satz: »Während die Welt gebannt auf das Coronavirus blickt, steuert der Krieg in Syrien auf eine weitere Tragödie zu«. Der Zusammenhang, den er deutlich macht, ist in der Tat auffällig. Wer die Berichterstattung über die Lungenkrankheit zur Hysterie und einer Hasskampagne gegen China steigert (Schlag- und Unterzeile in der Welt vom Freitag: »Chinas Herrscher stürzten oft über große Krisen – und heute? Kaiser galten als legitim, solange sie das Land gut führten, Katastrophen hingegen als Zeichen des Untergangs. Dieses Denken zeigt sich auch in der Corona-Krise«), kann sozusagen in deren Windschatten die Hetze gegen Syrien und Russland ungestört steigern. Hermann tut das.

Immerhin wiederholt er nicht die Propagandastanze vom »Bürgerkrieg«, der in Syrien seit neun Jahren stattfinde. Er redet von Krieg. Selbstverständlich schreibt Hermann nicht, wer ihn mit welchem Ziel führt und anheizt. Von Regime-Change und Neuordnung des Nahen und Mittleren Ostens durch die USA und ihre Verbündeten zu reden, das übersteigt das Maß an Realismus, das die FAZ zulassen kann. Die NATO steckt in Syrien in der Sackgasse, Ankara sorgt nun dafür, dass sogar eine militärische Konfrontation zwischen dem Pakt und Russland droht. Das ist eine folgerichtige Konsequenz der militärischen Intervention des Westens und seiner Verbündeten aus den Golfmonarchien, die 2011 begann. Diese stützte sich auf Dschihadisten, die zu Zehntausenden über die Nachbarländer Syriens mit Hilfe der Geheimdienste der großen NATO-Länder einschließlich des BND eingeschleust wurden. Israel leistete logistische Hilfe und bombardierte nach eigenen Angaben hundertfach Ziele in Syrien.

Es charakterisiert den Wert des Hermann-Textes, dass die Dschihadisten, die jetzt erneut nicht nur unter türkischem Schutz, sondern sogar gemeinsam mit der Armee Ankaras gegen die syrischen Streitkräfte vorgehen, in ihm nicht vorkommen. Der Autor stellt vielmehr zwei Behauptungen auf, die geeignet sind, die kommende Propaganda des Westens zur aus dessen Sicht nötigen Eskalation des Syrien-Kriegs zu bestimmen. Erstens: Die syrischen und russischen Streitkräfte lösen demnach durch das Hinterlassen »verbrannter Erde« gerade eine nie dagewesene Flüchtlingswelle aus. Zu keinem Zeitpunkt des Krieges seien »mehr Menschen auf der Flucht als heute« gewesen. Dazu lässt sich anmerken: So schlimm die Lage für die Betroffenen ist, es sei nicht vergessen, dass dank IS und der anderen vom Westen unterstützten Kopfabschneider auf dem Höhepunkt des Krieges, als Damaskus schon erobert schien, Syrien bis zu sechs Millionen Binnenflüchtlinge zu versorgen hatte und versorgt hat. Zur zweiten Behauptung des FAZ-Autors: Zwar sei die türkische Armee der syrischen überlegen – jedoch: »Sollte Russland mit seiner Lufthoheit über Syrien aber eingreifen und würden türkische Städte bombardiert, drohte ein Flächenbrand.«

Was hier in antirussischer Manie als Möglichkeit formuliert ist, wird dem FAZ-Mann sofort zur Gewissheit: »Der Schlüssel, beide Katastrophen, die für die Zivilisten wie die militärische, abzuwenden, liegt in Moskau.« Das unterstellt, Russland sei verantwortlich für Flüchtlinge und für einen möglichen Krieg mit einem NATO-Staat. Die Schlussfolgerungen für den FAZ-Kommentator liegen auf der Hand: Wladimir Putin kann »die Türkei und Europa mit Millionen Flüchtlingen konfrontieren«.

Stimmungsmache dieser Art ist wahrlich geeignet, bald das Coronavirus auf dem ersten Platz der Panikpropaganda abzulösen. Hermann schreibt den Deutschnationalen in hiesigen Parteien die Vorlage für die nächste Angstkampagne und die für den nächsten NATO-Angriffsbefehl.