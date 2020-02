jW

Erhellend

Zu jW vom 21.2.: »Verdrängter Klassiker«

Was für ein erhellender Themenbeitrag! Mit »Verdrängter Klassiker« wird aufgeklärt, warum so viele (…) resignierte, verarmte, entwürdigte Menschen rechtsextrem, also die AfD wählen. Reich, Fromm und Peglau sei Dank! In seinem Buch »Rechtsruck im 21. Jahrhundert« hat Andreas Peglau die mehr als 80 Jahre alten Analysen von Wilhelm Reich (»Massenpsychologie des Faschismus« erschien 1933 zum ersten Mal, jW) mit aktuellen Daten für unsere Epoche bestätigt. Linke erklären meines Wissens die Erfolge der reaktionären Neoliberalen mit der sozialen Ungerechtigkeit des herrschenden Systems. Konservative neoliberale Parteien weisen distanzierend v. a. auf den Rassismus hin. Aber auch der mörderische Rassismus ist nicht nur ethnisch zu verstehen, sondern »muss als ein soziales Verhältnis begriffen werden«. So stand es am 22./23.2. im ebenfalls sehr lesenswerten Themenbeitrag (»Kitt der Klassengesellschaft«, jW). Hier wird eine (…) Antwort gegeben auf die (…) Frage des Autors: »Wie ist es möglich, dass sich Menschen – auch heute wieder – entgegen ihren objektiven Interessen verhalten, verlogenen Politikern und offen reaktionären Parteien hinterherrennen oder freiwillig Systemen zuarbeiten, in denen sie manipuliert, ausgebeutet, unterdrückt oder gar in den Tod geschickt werden?« Mit Reich bekommt Antifaschismus eine umfassende Bedeutung. (…) Das Versagen der Psychoanalyse durch Anpassung an jeweilig herrschende Gesellschaftsformen wird durch die angezeigte Rehabilitierung Reichs noch deutlicher. Nachdenklich stimmt mich besonders folgender zitierter Gedanke Reichs: »Versucht man die Struktur der Menschen allein zu ändern, so widerstrebt die Gesellschaft. Versucht man die Gesellschaft allein zu ändern, so widerstreben die Menschen. Das zeigt, dass keines für sich allein verändert werden kann.«

Manfred Lotze, Hamburg

Ergänzende Informationen

Zu jW vom 22.2.: »Cà Phê«

Als »Kaffeebauer« (ich habe vor Ort als Leiter der DDR-Spezialistengruppe gearbeitet) habe ich den Beitrag gelesen. Meine Anmerkungen sollen keine Kritik sein, sondern Infos von einem Insider. (…)

Robusta ist keineswegs pflegeleicht – er unterscheidet sich diesbezüglich nicht von Arabica, widerstandsfähig wäre ein mögliches Attribut. Die DDR gründete keineswegs das Kaffeekombinat Viet-Duc – das haben die Vietnamesen selbst getan. Es war die Basis für den Vertrag zwischen der DDR und der Sozialistischen Republik Viet­nam (SRV). Was bei der »Kaffeediskussion« (…) im übrigen völlig außer acht gelassen wird, ist die Tatsache, dass außer der DDR auch Polen, die CSSR, die UdSSR, Rumänien und Bulgarien ähnliche Abkommen abgeschlossen haben. Die wesentlichen Unterschiede lagen in der Anwesenheit von Spezialisten im DDR-Projekt und dessen Erfolg. (…) Der von der DDR ausgereichte Kredit wurde natürlich aus der Ernte des Kaffeekombinates Viet-Duc zurückgezahlt, nicht mit der Hälfte der Gesamternte der SRV.

Acht Jahre vom Pflanzen bis zur Ernte sind reichlich bemessen. Ein Jahr Anzucht, drei Jahre in der Plantage – dann ist der erste Ertrag zu erwarten. Die erste (vielleicht symbolische) Kaffeelieferung aus Viet-Duc erfolgte noch zu DDR-Zeiten (1987). Zum Kaffeetassenfilter (nicht die Tasse ist »perforiert«) kann ich ergänzen, dass ich noch welche aus Aluminium besitze. Das Aluminium stammte von abgeschossenen US-Flugzeugen.

Hellmut Naderer, Hartmannsgrün

Teufelszeug

Zu jW vom 25.2.: »Deutschland und 15 weitere Länder fordern atomare Abrüstung« (Onlinespezial)

»Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.« Wie schizophren muss man sein, wenn man, wie die Bundesregierung, nach atomarer Abrüstung ruft, jedoch dem Verbotsgeheiß nicht folgen will? Mir scheint, man möchte doch wohl eher atomare Sprengköpfe selbst besitzen, aber die anderen sollen abrüsten. Das »Teufelszeug« – wie Erich Honecker es einst bezeichnete – gehört rigoros verboten!

E. Rasmus, per E-Mail

Folge der Kapitallogik

Zu jW vom 21.2.: »Mörderischer Rassenwahn«

Der latente, aber noch nicht offiziell zur Doktrin erhobene Antisemitismus Anfang der dreißiger Jahre hätte sich ohne die damals schon intensiv genutzte propagandistische Beeinflussung durch die Medien nicht so schnell in der Bevölkerung durchsetzen können. Heute sind sogenannte »Normalbürger« durch faschistische Internetuser sowie durch Printmedien und Videos, auch durch Fernsehberichte (…) sehr beeinflusst, um nicht zu sagen »verhetzt« (…). So sagte mir kürzlich eine Nachbarin, man dürfe doch auch vor rassistischen Ausländern die Augen nicht verschließen, die habe sie selbst erlebt, zum Totschlag oder Mord dürfe es natürlich nicht kommen. Nicht nur faschistische Statements von AfD-Politikern tragen dazu bei, »Fremde« und »Undeutsche« abzulehnen, auch die Flüchtlingspolitik der EU verstärkt die Fremdenfeindlichkeit. Hieß es einst »Das Boot ist voll!«, so überlässt man inzwischen Flüchtlinge auf dem Meer erbarmungslos ihrem Schicksal oder bringt sie dahin zurück, wo sie in überfüllten Lagern gefoltert werden oder dahinvegetieren. Nicht Fluchtursachen werden bekämpft, sondern Flüchtende. Eine Kanzlerin, deren Afrikareise nur dem Profit der deutschen Industrie und Wirtschaft dient und deren Reaktion auf ein rassistisches Massaker sich in Empörung und Bedauern erschöpft, brauchen die Bürger der BRD nicht. Solange der koloniale Westen weiter die sogenannten Entwicklungsländer ausplündert und Afrika nur als Basis für westliche Märkte nutzt, werden die Fluchtursachen sich verstärken. China verhält sich da anders. »Fremdenfeindlichkeit ist letztlich eine Folge der Kapitallogik«, sagt Daniela Dahn in ihrem Buch »Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute«. Kapitalismus erzeugt nicht nur Faschismus, sondern etabliert ihn.

Eva Ruppert, Bad Homburg