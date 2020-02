Forderungen nach dem Massaker von Hanau

In einer Pressemitteilung der »Kurdischen Gemeinde Deutschland e. V.« vom Freitag zu den Folgen des rechtsterroristischen Anschlags in Hanau heißt es:

Neun junge Menschen wurden in Hanau von einem Rechtsextremisten ermordet. Sie standen am Anfang ihres Lebens. Sie hinterlassen Familien, für die das Leben nie wieder sein wird wie zuvor. Mit ihnen trauern wir, bei ihnen sind all unsere Gedanken. »Neun Tage liegen hinter uns – mit Gedenkveranstaltungen, Kundgebungen, Momenten des Tränenvergießens und Versuchen, das unfassbare Geschehene zu begreifen«, berichtet Mehmet Tanriverdi, stellvertretender Bundesvorsitzender der Kurdischen Gemeinde Deutschland, der in dieser Zeit mehrfach mit anderen Mitgliedern der KGD in Hanau war. (…) Die Opferangehörigen brauchen dringend – auch noch lange über den ersten Schock hinaus – unsere Unterstützung, Unterstützung des Staates: psychologisch, aber auch finanziell.

»Jetzt müssen wir alles uns Mögliche tun, dass Rassismus und Menschenhass nie wieder zur Normalität in Deutschland werden«, so Tanriverdi. »Dazu gehören eine konsequente Zerschlagung rechtsextremer Netzwerke, Verschärfung der Waffengesetze, eine lückenlose Aufklärung rassistischer Verbrechen, aber auch früh ansetzende Präventionsarbeit und mehr politische Bildung in Schulen.« Das sind wir den Opfern nicht nur von Hanau schuldig.

(…) Auch wenn einige der Opfer muslimischen Glaubens gewesen sein mögen, sind die konservativen Islamverbände und der türkische Staat, der der Grund für eine Flucht der Familien nach Deutschland war, die falsche Kondolenzadresse. Diese Zusammenhänge zu kennen und zu respektieren gehört auch zu den Aufgaben eines modernen Einwanderungslandes.

Zum »Equal Care Day«, dem Tag für die gerechtere Verteilung von »Sorgearbeit« und die entsprechende Anerkennung, am 29. Februar teilten die Linke-Bundestagsabgeordneten Doris Achelwilm und Pia Zimmermann am Freitag mit:

»Arbeit und Zeit gerecht zu verteilen ist eine der dringlichsten Aufgaben der Politik. Ob die Erziehung von Kindern, die Pflege von Angehörigen, das Organisieren der Familie und die damit einhergehende Verantwortung: Diese notwendigen Daueraufgaben werden immer noch überwiegend Frauen zugeschrieben, gesellschaftlich unzureichend bewertet und ungleich verteilt. Folge ist, dass Frauen im Erwerbsleben zurückstecken und schlechtere Einkommen, Aufstiegschancen und Rentenaussichten haben«, erklärt Doris Achelwilm, gleichstellungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag.

Pia Zimmermann, pflegepolitische Sprecherin, fährt fort: »Dingen, die von Frauen umsonst und selbstverständlich erwartet werden, wird gesellschaftlich viel zu wenig Wert zugeschrieben. Das erleben unter anderem Pflegefachkräfte jeden Monat beim Blick auf ihren Lohnzettel. Auch die schlechten Arbeitsbedingungen finden bei weitem noch nicht die notwendige Aufmerksamkeit. Der Aufschrei über den Pflegenotstand ist zwar groß, die Bundesregierung setzt dem aber nichts Wirksames entgegen. Sonntagsreden helfen niemandem weiter. Der Mangel an Pflegefachkräften ist auch eine Folge der Abwertung der Berufe, die hauptsächlich von Frauen ausgeübt werden.«