Gegen den Schaltjahrblues

Golden Dark Aber wo ist die Geige?

An diesem Schaltjahrtag findet im Prenzlauer Berg das Trostfestival statt, das, frei nach G. C. Lichtenberg, den »Unglücklichen, die am 29sten Februar geboren sind« gewidmet ist. Initiiert hat es die Berliner Italo-Western-Combo Infamis, die an besagtem Tag ihre siebte LP veröffentlicht und mit den Newcomern »Ende September«, dem singenden Romanautor Alexander Krohn und der Postrock-Formation Golden Dark gleich drei lokale Wunsch-Acts geladen hat. Vielleicht sahen die Gastgeber letztgenanntes Sextett vergangenen August im Schokoladen Mitte, wo das faszinierte Publikum eine Vorstellung davon bekam, wie es sich angefühlt haben muss, Ende der 60er Jahre Auftritte von It’s A Beautiful Day oder Arthur Lee’s Love zu erleben.

Für den Golden-Dark-Sänger und Songwriter Daevid McMillan war der Schokoladen-Gig in doppelter Hinsicht ein Heimspiel, war er dort doch mehrere Jahre Veranstalter der Reihe »Acoustic Moon Club«, die lange vor der Anti-Folk-Welle einen Begegnungsort musikalischer Freigeister bot. Damals kannte man ihn jedoch als David Hull und unter seinem Geburtsnamen hat der in Southend-on-Sea geborene Brite einen ganzen Schwung exquisiter Soft-Psychedelia-CDs veröffentlicht. So verwundert es nicht, dass sich beim Solodebüt »Kitchen Recs« (1998) fast alle aus der »Wohnzimmer«-Szene (u. a. Masha Qrella und Barbara Morgenstern) die Klinke in die Hand gaben, die 2005er Balladensammlung »Through The Door« von Milenasong produziert wurde und beim letzten offiziellen Solowerk »Wrap Them Up« Musiker von Tarwater und Maren Kroymann mitmischten.

In Hulls fragilen Folksongs setzte immer wieder mal eine Geige Akzente, bei Golden Dark prägt das Violinenspiel der estnischen Experimental-Musikerin Elo Masing nun entscheidend das Klangbild. Über sie stellte sich der Kontakt zu Mitgliedern der portugiesischen Postrock-Band Slow Is Possible her, die sukzessive nach Berlin zogen und dort mit ihnen acht Stücke aufnahmen. Die erschienen voriges Jahr auf 100 limitierten LPs, deren Cover alle individuell im Linoldruckverfahren gestaltet wurden. Und ein Folgewerk soll bereits eingespielt sein!