Erneute Razzia wegen »Cum-Ex«-Geschäften

Frankfurt am Main. Im Zusammenhang mit dem Steuerskandal um »Cum-Ex«-Aktiendeals ist erneut eine Geschäftsbank durchsucht worden. Vor der deutschen Niederlassung der niederländischen Großbank »ABN Amro« in Frankfurt am Main fuhr am Donnerstag ein Großaufgebot der Polizei vor. Das Finanzinstitut war als Rechtsnachfolgerin der »Fortis Bank« bereits im November an Standorten in Hessen, Bayern und den Niederlanden aus dem gleichen Grund durchsucht worden. (dpa/jW)