Coronavirus: Manager fliegen lieber privat

Düsseldorf. Die Angst vor dem Coronavirus beschert den Privatjetbetreibern derzeit ein Auftragsplus. Das berichtete die Wirtschaftswoche am Donnerstag unter Berufung auf eine eigene Umfrage unter großen Flugzeugvermittlern. Schwerpunkt des Business-Jet-Booms ist derzeit nicht mehr China, sondern Italien. »Für die Region haben wir seit dem Coronavirusausbruch am vergangenen Wochenende im Vergleich zum Vorjahr die dreifache Nachfrage«, sagte Alain Leboursier, Verkaufsvorstand des Genfer Flugzeugvermittlers »Lunajets«, dem Magazin. Die steigende Nachfrage stammt demnach vor allem von Unternehmensvorständen. Eine zweite Gruppe sind laut Bericht wohlhabende Familien auf dem Weg in oder aus dem Urlaub. (AFP/jW)