Geringerer Bedarf für Arbeitskräfte

Nürnberg. Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland geht weiter zurück. Der von der Bundesagentur für Arbeit (BA) ermittelte Stellenindex sank im Februar im Vergleich zum Vormonat um zwei auf 116 Punkte, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Damit habe sich der im Dezember unterbrochene Nachfragerückgang des letzten Jahres fortgesetzt. »Teilweise deutlich« nachgelassen habe die Arbeitskräftenachfrage laut BA in Branchen wie Verkehr und Logistik, der Zeitarbeit oder dem verarbeitenden Gewerbe. Im Gegensatz dazu liege die Nachfrage bei Unternehmen etwa aus dem Gesundheits- und Sozialwesen weiterhin leicht über dem Vorjahr. (AFP/jW)