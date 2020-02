Opel will Kurzarbeit in Rüsselsheim verlängern

Hamburg. Die PSA-Tochter Opel will Beschäftigte in der Produktion in Rüsselsheim länger in Zwangsurlaub schicken. Man befinde sich mit dem Betriebsrat in Gesprächen über eine mögliche Verlängerung der Kurzarbeit, bestätigte ein Sprecher laut Reuters-Meldung vom Donnerstag. Bislang sollte sie Ende März auslaufen. Schon seit Oktober gilt in dem Werk Kurzarbeit. (Reuters/jW)