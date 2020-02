Frankreich gründet Staatsfonds »Silbersee«

Paris. Die französische Regierung will heimische Konzerne vor »aktivistischen Investoren« schützen. Wie Finanzminister Bruno Le Maire mitteilte, soll dazu ein Fonds namens »Lac d’argent« (»Silbersee«) mit zunächst vier Milliarden Euro ausgestattet werden, berichteten mehrere Medien am Donnerstag. Mit Hilfe dieses Instruments will sich Paris Beteiligungen und Mitsprache an 15 der größten 40 französischen Konzerne sichern. Investoren dürfen sich über staatlich garantierte Renditen freuen. (jW)