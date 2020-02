Marcos Brindicci/REUTERS Haben die Nase vorn: River Plate kann dank seines Drei-Punkte-Vorsprungs selbst die Meisterschaft eintüten (River-Fans, 10.11.2018)

Einen wunderschönen guten Morgen! Im Titelrennen um die argentinische Meisterschaft gaben sich die Boca Juniors und River Plate am Wochenende keine Blöße und unterstrichen mit klaren Siegen ihre Ambitionen. Da die direkten Verfolger Argentinos Juniors und Club Atlético Lanús Punkte liegenließen, ist der Titelkampf jetzt auch rein rechnerisch ein Zweikampf geworden, den es zwischen den beiden populärsten silberländischen Vereinen so seit rund 15 Jahren nicht mehr gegeben hat. Allerdings haben es die Riverplatenses dank ihres Drei-Punkte-Vorsprungs selbst in der Hand, und so souverän, wie sie derzeit auftreten, scheint es beinahe unmöglich, dass das Team von Marcelo Gallardo sich den Titel an den zwei ausstehenden Spieltagen noch streitig machen lässt.

Am Freitag sammelten Aldosivi aus Mar del Plata (1:0 bei Banfield) und Patronato aus der Provinz Entre Ríos (1:1 bei den Argentinos Juniors) wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. Am Sonnabend überraschte der noch amtierende Meister Racing Club beim 1:0 im Nuevo Gasómetro auswärts Papstklub San Lorenzo de Almagro. Die von Ex-Sampaoli-Adjutant Sebastián Beccacece trainierte »Academia« ist damit auf dem besten Wege, sich für die Copa Libertadores 2021 zu qualifizieren. Die Lage der Sanlorencistas ist hingegen ernüchternd: nur Rang zwölf (von 24) in der Tabelle und 15 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter River Plate. Trotzdem könnte man nächste Saison international spielen. Auf einen Platz, der für die Copa Sudamericana qualifiziert, fehlt derzeit ein Punkt, auf einen für die Copa Libertadores fehlen fünf. San Lorenzos größtes Problem ist der sogenannte Durchschnittskoeffizient, »Promedio«, der in Argentinien über den Abstieg entscheidet. Für diese Saison ist man aus dem Schneider, doch berechnet man den Promedio zum Start der nächsten, wird es für San Lorenzo schwierig: Die 50 Punkte aus der Saison 2017/18 fallen dann nämlich weg, weshalb man auf einen Abstiegsrang nur noch sieben Punkte Abstand hat.

Klingt kompliziert? Ist es auch. Kleiner Exkurs: Für den Promedio multipliziert man je Team die in den vergangenen drei Erstligasaisons angehäuften Punkte und teilt sie durch die bestrittenen Spiele. Nach aktuelle Rechnung führen die Boca Juniors die Dreijahrestabelle an. 151 Punkte aus 73 Spielen, das ergibt einen Promedio von 2,068. Auf dem 24. und letzten Rang liegt Diego Armando Maradonas Gimnasia y Esgrima La Plata, das im gleichen Zeitraum 76 Punkte gewonnen hatte.

Die mittelfristigen Aussichten für San Lorenzo sind also schlecht. Nach der Niederlage gegen Racing stellte Trainer Diego Monarriz deshalb seinen Posten zur Verfügung. Auch was die Geschäftsführung angeht, scheint San Lorenzo auf wackeligen Füßen zu stehen. Der 39jährige Matías Lammens, bis zum 10. Dezember Präsident des Klubs und seitdem Tourismus- und Sportminister Argentiniens für die neue peronistische Regierung, wurde durch seinen bisherigen Stellvertreter ersetzt, Marcelo Hugo Tinelli. Tinelli produziert und präsentiert die erfolgreichste TV-Sendung Argentiniens der letzten 30 Jahre: »Showmatch«. Gleichzeitig Präsident eines Sportvereins dieses Kalibers zu sein ist unmöglich. Zumal Argentiniens Vereine nicht privatisiert sind, also »Eigentum« ihrer Mitglieder, und vorrangig soziale Funktionen haben – alles sehr komplex, vor allem vor dem Hintergrund der schweren sozialen Krise Argentiniens inklusive Hungertoter.

Übermorgen treten die Boca Juniors im »Elefantenfriedhof« von Santa Fe gegen Colón an, das auf einen Abstiegsrang gerutscht ist. Bei einer Niederlage der »Xeneizes« reicht River Plate einen Tag später ein Remis im hauseigenen »Monumental« gegen Vizemeister Defensa y Justicia, das allerdings seit acht Spielen nicht verloren hat und auswärtsstark ist, während River bereits vier Heimschlappen zu verzeichnen hat. Beide spielen kommende Woche auch in der Copa Libertadores, River kickt in der unmenschlichen Höhe Quitos. Mal sehn.