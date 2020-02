China bringt die meisten Milliardäre hervor

Bejing. Die Volksrepublik China hat im vergangenen Jahr dreimal so viele Milliardäre hervorgebracht wie die Vereinigten Staaten. Einschließlich Hongkong und Taiwan wurden in den zwölf Monaten bis 31. Januar insgesamt 182 neue Milliardäre in China gezählt, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten »Hurun Global Rich List« hervorgeht. Die VR kommt demnach auf 799 Milliardäre, in den USA sind es 629 und in Indien 137. (Reuters/jW)