Maas im »Stillstand«

Am 24. Januar stellten die Atomwissenschaftler der USA ihre »Weltuntergangsuhr«, die »Doomsday Clock«, auf 100 Sekunden vor zwölf Uhr – 20 Sekunden weniger als zuvor. Ein neuer Spitzenwert. Am 25. Februar erklärte Außenminister Heiko Maas (SPD) in Berlin: »Wir wollen den Stillstand in der nuklearen Abrüstung überwinden.« Der atomare Aufrüster, denn das ist die Bundesrepublik in der NATO, erklärt, er bewege sich doch gar nicht.

Die Atomphysiker und auch die 15 Außenminister, die Maas am Dienstag im Rahmen der »Stockholm-Initiative« für atomare Abrüstung empfing, haben eine andere Wahrnehmung der Lage. Die Minister schrieben in ihre Abschlusserklärung jedenfalls die Blödelei vom »Stillstand« nicht hinein, sondern setzten sich »angesichts besorgniserregender Entwicklungen« wie dem Zusammenbrechen der Rüstungskontrollarchitektur für die Stärkung des Atomwaffensperrvertrages ein. Das angebliche Blockiertsein des Heiko Maas sieht nämlich so aus: Donald Trump macht mit dem Zerstören der Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträge weiter, erhöht fallweise die Weltkriegsgefahr und bastelt an neuen Atomwaffen. Hinzu kommt, dass Russland neuartige Hyperschallwaffensysteme, die für ihre verheerende Wirkung keine Atomsprengköpfe benötigen, in Dienst gestellt hat. USA und NATO hatten sich bis dahin über Putins Science-Fiction-Waffen lustig gemacht, nun sind sie beleidigt. Denn sie alle – einschließlich Maas – haben auf neue Atombomben gesetzt. Die von Angela Merkel geführten Bundesregierungen trugen die entsprechenden NATO-Beschlüsse mit. Eine Ausnahme war Guido Westerwelle (FDP), der 2009 im Koalitionsvertrag den Abzug der US-Atombomben aus der Bundesrepublik fordern ließ. 2010 verlangte das sogar der Bundestag.

Dem vorausgegangen war die Behauptung des damaligen US-Präsidenten Barack Obama im April 2009, die Vereinigten Staaten seien bereit, eine »Welt ohne Atomwaffen« anzustreben. Das dürfte eine der übelsten Heucheleien der jüngeren Geschichte gewesen sein. Sie übertraf jedenfalls die Erfindung »humanitärer Interventionen« durch US-Präsident William Clinton und seine Frau Hillary in den 90er Jahren um Längen. Obama erhielt folgerichtig den Nobelpreis 2009 und ließ neue Atombomben entwickeln. Einige davon werden demnächst in der Bundesrepublik stationiert.

Da wächst der Bedarf an Heuchelei sprunghaft, muss Maas von »Stillstand« phantasieren. Den trug er am Mittwoch nach New York und in den UN-Sicherheitsrat. Irgendwann, ist zu hoffen, macht ihn einer darauf aufmerksam, dass Bewegung einfach ist: Maas kann z. B. den Beitritt der Bundesrepublik zum Atomwaffenverbotsvertrag, den die UN-Vollversammlung 2017 angenommen hat, erklären und die USA auffordern, ihr atomares Dreckzeug aus der Eifel abzuziehen. Wäre er anschließend nicht mehr Außenminister – warum auf einen Zusatzsegen verzichten?