Pleiten, Pech, Proteste

Valentyn Ogirenko/REUTERS Ukrainische Feuerwehrmänner löschen eine brennende Straßenblockade in Nowi Sanschary (20.2.2020)

Als eines der letzten europäischen Länder hat vergangene Woche auch die Ukraine eigene Staatsbürger aus der chinesischen Stadt Wuhan wegen der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit zurückgeholt. Doch die Aktion wurde vor allem zum Lehrstück über den Zustand der ukrainischen Gesellschaft.

Das Flugzeug mit den Ukrainern war noch nicht in China gestartet, da begannen in der Heimat bereits erste Proteste. Der Kreistag von Obuchiw, einer Kleinstadt südlich von Kiew, verabschiedete eine Resolution an Staatspräsident Wolodimir Selenskij gegen die mögliche Unterbringung »potentiell infizierter Personen« in einem leerstehenden Sanatorium im Kreisgebiet. Über diese Option hatte tags zuvor einer der Abgeordneten auf seiner Facebook-Seite spekuliert. Das Thema griff ein Abgeordneter der Regierungspartei »Diener des Volkes« auf und erklärte, wenn auch nur ein einziger Erkrankter ukrainischen Boden betrete, »erkranken wir alle. Die spanische Grippe mit Millionen Toten war nichts dagegen.« Es gebe in der Ukraine keinerlei Vorbereitung auf die Prophylaxe oder Therapie einer solchen Epidemie.

Damit war der Boden für eine förmliche Massenhysterie bereitet, obwohl die Gesundheitsministerin im Fernsehen erklärte, man werde nur nicht infizierte Landsleute zurückholen. Nun nahm auch die rechte Opposition den Ball auf. Ein Politiker der Poroschenko-Partei »Europäische Solidarität« verbreitete das Gerücht, die Regierung wolle die China-Heimkehrer in der Region Lwiw in Quarantäne bringen – als Strafe dafür, dass diese Region, anders als der Großteil der Ukraine, letztes Jahr mehrheitlich für Petro Poroschenko und nicht für Selenskij gestimmt habe. Er berief sich darauf, dass in einem Militärhospital bei Lwiw die dort liegenden Patienten einer ganzen Etage verlegt worden seien. Daraufhin wurden Straßensperren mit brennenden Reifen vor dem Objekt errichtet. Mehrere hundert Demonstranten forderten, die »Ansteckenden« nicht in die Region zu lassen, weil sie eine Gefahr für die ansässige Bevölkerung darstellten.

Im benachbarten Gebiet Ternopil reagierte das Gebietsparlament auf Gerüchte über die Unterbringung der Evakuierten in dieser Region ebenfalls mit einer Protestresolution, die eine solche Unterbringung als »Genozid am ukrainischen Volk« bezeichnete. Vor dem gerüchteweise ins Auge gefassten Sanatorium bildete sich ebenfalls eine Protestversammlung, die in einen von der ukrainischen Nationalkirche organisierten Bittgottesdienst mündete. Immer noch war die Maschine den zu auszufliegenden Ukrainern nicht einmal in China gestartet.

Als sie dann am vergangenen Freitag in Charkow landete, wurden die Evakuierten in Autobussen in die Ortschaft Nowi Sanschary bei Poltawa gefahren. Dort war das Zentrallazarett der ukrainischen Nationalgarde für ihre Aufnahme vorbereitet worden. Aber die Busse kamen nicht durch, weil aufgebrachte Anwohner die Straße blockierten. Steine flogen, die Nationalgarde musste die Blockade mit Gewalt räumen, wütende Anwohner drohten damit, das ganze Objekt anzustecken, um »die eigenen Kinder zu schützen«.

Die Vorgänge rund um die Evakuierung zeichnen eine Momentaufnahme des tiefen Misstrauens der ukrainischen Bevölkerung in die Institutionen des Landes. Die einzige Person, gegenüber der das Vertrauen noch überwiegt, ist Präsident Selenskij. Aber seine Zustimmungswerte sind mit 51 Prozent weit von den 80 Prozent entfernt, die er noch bei Amtsantritt genoss. Ihrer Regierung und dem Parlament hingegen bringen zwei Drittel der Ukrainer kein Vertrauen mehr entgegen. Nur noch 14 Prozent erklärten in einer aktuellen Umfrage des westlich kofinanzierten Razumkow-Instituts, der Regierung zu vertrauen. 37 Prozent vertraten dagegen die Auffassung, sie bemühe sich nicht einmal darum, das Los der Bevölkerung zu verbessern.