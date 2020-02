Personalmix für die Pflege

Brickset/CC BY 2.0 Weniger Fachkräfte, mehr Assistenten: So nennt man bedürfnisorientierte Personalbemessung. Die ist außerdem kostengünstiger

Was die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) seit Jahren anprangert, wurde nun auch wissenschaftlich nachgewiesen: 120.000 Pflegekräfte fehlen in Deutschland allein in der Altenpflege. Laut einem Gutachten der Universität Bremen, das von der Geschäftsstelle Qualitätsausschuss Pflege in Auftrag gegeben und am Mittwoch veröffentlicht wurde, muss die Zahl der Pflegekräfte um 36 Prozent von derzeit etwa 320.000 auf 440.000 erhöht werden.

Allerdings, das wurde gleich zu Beginn der gemeinsamen Pressekonferenz vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV), dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege am Dienstag in Berlin betont, sei Pflegekraft nicht gleich Pflegekraft. Zwar müsse der Pflegeschlüssel erhöht werden. Gebraucht würden aber vor allem Assistenzkräfte. Sie kümmern sich im Gegensatz zu Pflegefachkräften nicht um das Medikamentenmanagement und komplizierte Wundbehandlung, wie GKV-Pressesprecher Florian Lanz wortreich erklärte. Pflegeassistenten übernähmen Aufgaben wie Medikamentengabe, Vitalzeichenkontrolle und die alltägliche Körperpflege. Angaben dazu, welchen Unterschied in der Bezahlung das mit sich bringt, wurden nicht gemacht. Weil es sich um eine schulische Ausbildung handelt, gibt es bislang keine Ausbildungsvergütung. Die monatlichen Verdienstaussichten hinterher liegen nach Angaben der Arbeitsagentur im öffentlichen Dienst bei 2.756 bis 3.046 Euro brutto und im Bereich der gewerblichen Wirtschaft bei 2.118 Euro.

Neue Begrifflichkeit

Exakte Zahlen zu den zusätzlich nötigen Kräften werden im Gutachten nicht genannt. Je nach Bundesland würden zwischen 57 und 92 Prozent mehr Assistenzkräfte und bis zu 13 Prozent mehr Fachkräfte gebraucht. Grundlage ist der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff von 2017, der ein anderes Bild davon vermittle, wer im Sinne der Sozialversicherung pflegebedürftig ist, erklärte Gernot Kiefer, stellvertretender Vorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, am Dienstag. Danach könne »die Ausstattung von Langzeitpflegeeinrichtungen kriterienbestimmt und anhand der Bedürftigkeit der Pflegebewohner« verhandelt werden. Eine Person mit Pflegegrad 1 etwa brauche nicht so häufig eine hochqualifizierte Pflegekraft, »aber regelmäßig und mit großer Zugewandtheit eine Pflegeassistenzkraft«. Die bisherige Fachkraftquote von im Durchschnitt 50 Prozent sei »zu statisch« gewesen, »historisch gewachsen« und könne nicht fachlich erklärt werden. Nun gebe es eine »methodisch wissenschaftliche Grundlage«, um sich ein »Stück weit differenziert von ihr zu verabschieden«, sagte Kiefer.

Schrittweise mehr Assistenzkräfte einzustellen, sei auch vom Arbeitsmarkt her möglich. Kämen auf 100 gemeldete Stellen 38 arbeitssuchende Pflegefachkräfte, so der Krankenkassenvertreter, seien dies bei den Assistenzkräften 322. Der Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (BPA), Bernd Meurer, sagte, es sei möglich, auf dem Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit rund 100.000 Assistenzkräfte zu finden.

Kritik von Verdi

Auch der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) frohlockte angesichts des vorgesehenen Personalmixes, »in über 14.000 Altenheimen dürfen« einfache »Tätigkeiten zukünftig ausschließlich von qualifizierten Hilfskräften und Assistenzkräften erbracht werden«. Durch die Neuorganisation hätten »wir dann viel mehr Fachkraftkompetenz zur Verfügung«, erklärte AGVP-Präsident Thomas Greiner. Die pflegepolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Linkspartei, Pia Zimmermann, hält das vorgeschlagene Modell dagegen für »eine Abkehr von der Bezugspflege, bei der die Bedürfnisse (…) der Bewohner im Mittelpunkt stehen«. Es drohe die »Kapitulation vor den Zuständen«, kommentierte sie die Ergebnisse.

Auch Verdi warnte. Durch die einrichtungsbezogenen Qualifikationsmixe könnten Bewohner mit niedrigen Pflegegraden künftig von weniger Fachkräften versorgt werden als heute. »Für alle muss sich die Situation verbessern«, so Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler. Eine Lösung seien »Sockelwerte, die der Gesetzgeber definiert«, die »pflegegradunabhängig sind und nicht unterschritten werden dürfen«. Außerdem müssten ganzheitliche Pflegeprozesse in einer Hand bleiben und nicht zerlegt und auf Beschäftigte mit unterschiedlichen Qualifikationsniveaus aufgeteilt werden. »Rationalisierungsinstrumente aus der industriellen Produktion haben in der Pflege nichts verloren«, stellte Bühler klar. Für eine gute Versorgung pflegebedürftiger Menschen brauche es vor allem mehr Fachkräfte. Die Anforderungen seien gestiegen und die Struktur der Bewohner der Pflegeeinrichtungen habe sich verändert. Um den Mehrbedarf von rund 120.000 Pflegekräften zu decken, müsse die Arbeit in der Altenpflege deutlich besser bezahlt werden, forderte Bühler.