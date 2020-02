Verbot passiver Sterbehilfe gekippt

Uli Deck/dpa Hut ab: Die Karlsruher Richter stärken mit ihrem Urteil zum Strafrechtsparagraphen 217 die Grundrechte von Schwerkranken

Vier Jahre lang stand in der Bundesrepublik die »geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung« unter Strafe. Damit hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Mittwoch Schluss gemacht. Das Verbot verletze das Recht des Individuums auf selbstbestimmtes Sterben, urteilten die Richter nach Klagen von schwerkranken Menschen, Sterbehelfern und Ärzten. Dieses Recht schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und dabei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen. Das gilt ausdrücklich für jeden, nicht nur für unheilbar Kranke.

Die Richter erklärten den seit Dezember 2015 geltenden Strafrechtsparagraphen 217 für nichtig, weil er »die Möglichkeiten einer assistierten Selbsttötung faktisch weitgehend entleert«. Aktive Sterbehilfe – also die Tötung auf Verlangen – ist und bleibt weiterhin verboten. Bei der assistierten Sterbehilfe wird das tödliche Medikament nur zur Verfügung gestellt, der Patient nimmt es selbst ein. Die Bundesregierung will das Urteil des höchsten deutschen Gerichts zunächst prüfen und auswerten. Erst danach wäre über mögliche Maßnahmen zu entscheiden, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin deutlich machte.

Eine Regulierung soll laut Gericht möglich sein. Das Urteil nennt beispielhaft prozedurale Sicherungsmechanismen wie gesetzlich festgeschriebene Aufklärungs- und Wartepflichten. Die Zuverlässigkeit von Anbietern könne über Erlaubnisvorbehalte gesichert werden. Besonders gefahrenträchtige Formen könnten auch verboten werden. Die Hilfe darf laut Urteil aber keinesfalls davon abhängig gemacht werden, ob zum Beispiel eine unheilbare Krankheit vorliegt. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben bestehe in jeder Lebensphase eines Menschen, sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle am Mittwoch.

Einer der Kläger, ein krebskranker Mann, zog bis vor das Bundesverfassungsgericht, weil durch das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe die Möglichkeit eines begleiteten Suizids für ihn hinfällig wurde. Diese hatte ihm 2015 als Mitglied des Vereins »Sterbehilfe Deutschland« noch offengestanden. (dpa/jW)