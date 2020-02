Knüppel gegen Protest

Elias Marcou/REUTERS Straßenblockade: Eine Anwohnerin steht am Dienstag bei Karava auf Lesbos Polizeikräften gegenüber

Mehr als fünf Jahre kümmerten sich die Bewohner der griechischen Inseln Lesbos, Samos und Chios um Menschen, die aus den Kriegsgebieten in Syrien, Irak und Afghanistan nach Europa flüchteten. Jetzt wollen und können sie nicht mehr. »Von Europa im Stich gelassen«, wie Thomas Mavrofides, Universitätsprofessor und Sprecher der Bürgerbewegungen, am Mittwoch gegenüber junge Welt klagte, protestieren sie seit Dienstag mit einem Generalstreik und Straßenblockaden gegen den Bau gewaltiger Lager, der in diesen Tagen beginnen soll. Am Montag ließ der seit dem vergangenen Juli regierende rechtskonservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis schwere Baumaschinen und bewaffnete Spezialeinheiten der Polizei auf die betroffenen Inseln übersetzen. Den von ihnen geforderten Einsatz für »Recht und Ordnung« begannen sie schon von der Schiffsrampe aus: mit Schlagstöcken und Tränengas.

Wie die Athener Tageszeitung I Avgi am Mittwoch berichtete, seien die »Ordnungskräfte« der sogenannten MAT-Einheiten vor allem zur Absicherung der beginnenden Bauarbeiten aus Athen geschickt worden. Auf Lesbos soll das neue Lager, das die Touristeninsel nach Ansicht Mavrofides’ vollends in ein »Hochsicherheitsgefängnis« verwandeln würde, künftig 20.000 Menschen aufnehmen – verwahrt hinter Stacheldraht und ohne Ausgangsgenehmigung.

Seit Jahren leben auf Lesbos in den Lagern von Moria und Kara Tepe Tausende Männer, Frauen und Kinder unter schrecklichen Bedingungen. Meist ohne Heizung und ausreichend feste Unterkünfte, gegenwärtig mitten im strengen Winter der nordöstlichen Ägäis. Die Inselbewohner fordern von der Regierung in Athen, dass die neu ankommenden Flüchtlinge nach ihrer Registrierung auf das Festland gebracht werden.

Der neue Premier in Athen, dessen Regierung sich mit den Ministern Adonis Georgiadis und Makis Voridis auch auf zwei ehemalige Führer der faschistischen Bewegung LAOS stützt, ist – anders als sein Vorgänger Alexis Tsipras von der linksgerichteten Partei Syriza – ein in Berlin gern gesehener Freund. Mitsotakis unterhält beste Beziehungen zur Koalition unter Angela Merkel und ist inzwischen ein Vollstrecker finsterer Flüchtlingspolitik an den Außengrenzen der EU.

Mitsotakis’ Immigrations- und Asylminister Panagiotis Mitarakis ist ein ausgewiesener Spezialist für »Industrieinvestitionen in Osteuropa«. Als Mann der Wirtschaft hat er mit dem Schicksal der Flüchtlingsfamilien und deren unfreiwilligen Gastgebern auf den Inseln wenig am Hut. Ebenso wie sein Regierungschef ist der in Großbritannien und den USA ausgebildete Ökonom ein Mann, der die auf Lesbos gelandeten Menschen vor allem auf ihren ökonomischen Nutzen überprüfen will. Derweil protestierten auf der Insel die Geschäftsleute gegen die von Brüssel nach Athen diktierte Politik und schlossen in den vergangenen Tagen ihre Läden.

Unterdessen erklärte die stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, Heike Hänsel, am Mittwoch in einer Pressemitteilung, der geplante Aufbau eines neuen Lagers für Geflüchtete auf Lesbos sei »ein erneuter deutlicher Beleg für das Scheitern des EU-Türkei-Deals von 2016«. Die EU wolle die »hausgemachte Krise auf dem Rücken der Flüchtlinge und der griechischen Bevölkerung lösen«. Sie forderte, die Menschen aus dem Camp Moria müssten evakuiert und von den EU-Staaten aufgenommen werden.