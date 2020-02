Nachschlag: Nicht in China

Bernd von Jutrczenka/dpa Der Bundesgesundheitsminister vor den Kameras nach der Tagung des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag (Berlin, 12.2.2020)

Wie gut ist Berlin-Brandenburg auf eine Coronavirus-Epidemie vorbereitet? Auf diese Frage antworteten am Dienstag morgen auf Radio eins Ursula Nonnemacher, Brandenburger Gesundheitsministerin, und Dr. Andreas Wulf, gesundheitspolitischer Sprecher von Medico International. Drastisch seien die Maßnahmen, die Italien zur Eindämmung der Infektion ergriffen habe, meinen beide, versäumen aber nicht, China für dessen Vorgehen zu tadeln. Dieses sei vor dem Hintergrund »einer klaren Menschenrechtsorientierung« zu kritisieren, so Wulf. Die Einschränkung von Freiheitsrechten im Interesse der Gesundheit aller sei abzuwägen. Deutlicher wird Nonnemacher: Wir lebten ja hier »schließlich in einem freien Land und nicht in China«. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Montag von einer »veränderten Lage« gesprochen. Das Absagen von Großveranstaltungen, auch das Abriegeln ganzer Städte seien im Infektionsschutzgesetz vorgesehen, so Spahn. Sein Ministerium empfiehlt derweil das Händewaschen. (mis)