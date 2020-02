Christian Brachwitz/THEATER AN DER PARKAUE Ein Untergangsszenario: »Iphigenie auf Tauris« am Berliner Theater an der Parkaue

Mag sein, dass Nora Bussenius, die am Berliner Theater an der Parkaue Goethes »Iphigenie auf Tauris« inszenierte, (Premiere war am 19.2.2020) mit dem auf der Bühne verstreuten Plastikmüll drastisch zeigen wollte: Ringsum das Leben verkommt in Fäulnis. Ein Untergangsszenario. All das wird sinnlich im Aufschrei der als Dienerin in den Tempel verbannten Iphigenie, in ihrem Aufschrei gegen die Menschenopfer des Königs Thoas: »Rettet, oh rettet Orest, meinen geliebten Bruder!« An ihn denkend, quält sie sich in dem engen Glaskasten, der als ein Teil des Tempels zu gelten hat. Und dass der Sendbote des Königs als Roboter daherkommt, als ein Wesen von Kopf bis Fuß in stählernem Gewand, soll zeigen, dass in einer bis aufs Äußerste gefährdeten Welt nur die Gefühllosen, nur die in harter Rüstung Auftretenden bestehen können. Es ist nicht auszuhalten: Iphigenie verliert jede Selbstbeherrschung, als sie von den vielen Gewalttätigkeiten, dem Mord und Totschlag im Königreich erfährt, es zerreißt sie förmlich, sie heult und schreit, alles in ihr bäumt sich auf, und als dann, aus dem Nichts, gänzlich unerwartet ihr Bruder Orest auftaucht, fällt sie ihm wie von Fesseln befreit um den Hals – und schlägt ihm ins Gesicht, um ihn zum Schweigen zu bringen und jede weitere Kunde über Greueltaten zu ersticken. Der Augenblick scheint gekommen, ihren Bann zu lösen und – endlich, endlich! – nach Hause zurückzukehren …

Nein, auch in dieser stark gekürzten Fassung von Goethes Theaterstück mangelt es nicht an dramatischen Konfrontationen – Bussenius inszeniert sie auf ein junges Publikum abgestimmt. Es wird ihr gedankt: In der Stille, die das Ende markierte, brauste nicht enden wollender Applaus auf, die jungen Leute in dem bis auf den letzten Platz besetzten Auditorium pfiffen und warfen die Arme hoch. Stürmisch dankte die Berliner Jugend Klara Pfeiffer für ihre Darbietung der Iphigenie, Hanni Lorenz für ihren Arkas und den männlichen Darstellern Filip Grujic, Florian Pabst und Friedrich Richter für den Pylades, den König Thoas und den Orest. Alle hatten sich durch ihre Körpersprache und ihre klaren, deutlich gesprochenen Goethe-Worte als talentierte Schauspieler empfohlen. Von ihnen war noch viel zu erwarten, so wie schon seit etlicher Zeit von der jungen Regisseurin Nora Bussenius viel zu erwarten gewesen war – in diversen Theatern quer durch die Bundesrepublik hatte sie diese Erwartungen erfüllt.