Strategisches Rätsel

jW-Archiv »Begründer einer igenständigen Seitenlinie der materialistischen Geschichtsauffassung«: Friedrich Engels

Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) war euphorisch, was Friedrich Engels anging: »größter Wuppertaler Sohn«, »prägte unsere Stadt«, die nun CNN zu einem der »20 best places to visit in 2020« weltweit erklärt habe, und außerdem sei der Fabrikant »nicht verantwortlich für den späteren Sozialismus und Marxismus«. Gewissheiten sind auch im Stadtmarketing Grundvoraussetzung.

Mucke eröffnete so am vergangenen Mittwoch vor rund 150 Teilnehmern eine dreitägige Konferenz an der Wuppertaler Universität, deren Thema lautete: »Friedrich Engels: Die Aktualität eines Klassikers – The Timeliness of a Historic Figure«. Die Veranstaltung, die rund 60 Vorträge umfasste, war Teil eines Programms zum 200. Geburtstag von Engels am 28. November. Die Stadt gab dazu den Katalog »Engels 2020. Denker – Macher – Wuppertaler« heraus, der an die 180 Ausstellungen, Tagungen, Buchvorstellungen, Feste, Theateraufführungen usw. ankündigt. Schirmherrschaft und Vorwort: CDU-Ministerpräsident Armin Laschet. Ein Wandel. Vor 50 Jahren, beim letzten großen Engels-Jubiläum, hielt der damals neue SPD-Bundeskanzler Willy Brandt die Gedenkrede und ernannte Engels zum »genialen Vereinfacher«. Dazu brüllten Nazis, Stinkbomben platzten, noch vor zehn Jahren war in der Lokalzeitung in Erinnerung daran vom »wohl umstrittensten Sohn der Stadt« die Rede. DKP und SED hielten 1970 dagegen und gründeten die Marx-Engels-Stiftung, die bis heute in der Stadt zu Hause ist.

Einheimische Marxisten hatte die Uni 2020 nicht als Referenten eingeladen, weder aus West noch aus Ost, die Editoren der Marx-Engels-Gesamtausgabe traten nicht auf. Unter den ausländischen Gästen sah das anders aus, aber auch da überwog freundliche Erledigung nach der Devise: Alles ganz bemüht bei diesem Engels, aber zu den Höhen z. B. der Genderforschung hat er sich nicht aufgeschwungen. Das merkte jedenfalls die US-Philosophin Carol Gould an. Engels› Verständnis von Dialektik sei männlich, die feministische Dialektik großzügiger. Das erinnerte stark an Versuche, eine katholische Physik oder islamische Biologie zu formulieren.

Kaum zu überbieten

Positiven überraschte der Eröffnungsvortrag des Soziologen Wolfgang Streeck, in dem er sich mit dem zu Lebzeiten hoch angesehenen Militärtheoretiker Engels befasste. Streeck, der sich selbst als Erforscher von »Triebkräften komplexer Gesellschaften der Gegenwart« vorstellte, sieht in Engels mit seiner Theorie von Staat und Politik den »Begründer einer eigenständigen Seitenlinie der materialistischen Geschichtsauffassung«, die Anregungen für heute enthalte. Marx sei nicht uninteressiert an Krieg und dessen Funktion in der Geschichte gewesen – Streeck verwies auf die Formulierung im »Kapital« von der Gewalt als »Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht« –, habe sich aber auf den Empiriker Engels verlassen. Der sollte ein entsprechendes Kapitel fürs »Kapital« beisteuern, unterließ das aber. Engels habe sich für die Unwägbarkeit des Kriegsausgangs interessiert, für den »Zufallsgenerator« Krieg, für undogmatische Beobachtung neuer Phänomene. Im US-Bürgerkrieg habe er den »ersten modernen Krieg« erkannt, die militärische Bedeutung der Pariser Commune untersucht und bis zum Ende seines Lebens 1895 das allgemeine Problem, wie Klassenkrieg in einem hochgerüsteten Staat mit stehendem Heer noch geführt werden soll. Das sei das »zentrale strategische Rätsel« für Engels gewesen.

»Hätte sich nicht gewundert«

Die Einsicht, welch eigene Entwicklungsdynamik die Militärtechnik entfalte, sei schließlich bestimmend geworden, bis hin zu der Warnung vor einem Weltkrieg, der Europa »kahlfressen« werde, im Jahr 1887. Bereits früh wies Engels, so Streeck, auf die Beeinflussung der Produktionsverhältnisse durch die Destruktivtechnik hin. Er studierte die Bewaffnung sämtlicher europäischer Armeen wie auch die Massenproduktion des Revolvers durch Samuel Colt in den USA – lange vor der Fließbandfertigung von Autos durch Henry Ford. Im 20. Jahrhundert führe die »Verfügung über immer tödlichere Waffen« zu »Hypertrophierung«, also Überernährung, des Staates. Stand im 19. Jahrhundert der Klassenkrieg dem Staatenkrieg im Weg, sei der erstere im 20. zwar nicht verschwunden, aber vom Staatenkrieg stark beeinflusst: Mit der Atombombe im Arsenal hätten die USA versucht, die innere kommunistische Opposition im Westen auszuschalten, und schließlich den Zerfall der Sowjetunion herbeigeführt. Die Elektronisierung der Militärtechnik leitete nach Streeck eine neue Stufe der »Destruktionsverhältnisse« ein: »Silicon Valley ist ein Ausfluss des US-Verteidigungsministeriums.« Proteste gegen Krieg und Hochrüstung seien wichtig, aber Gewehre habe man umdrehen können, Server nicht. In der Commune kamen, zählte er vor, auf einen getöteten Soldaten 30 Zivilisten, im Vietnamkrieg 50 , bei der israelischen Operation »Gegossenes Blei« 2008/2009 gegen den Gazastreifen 233 Zivilisten. Streeck: »Engels hätte sich nicht gewundert.«

Der Vortrag war kaum zu überbieten, und das geschah auch nicht. Es gab die Redner, die das, was sie schon immer sagen, vortrugen – z. B. Beispiel der US-Philosoph Tom Rockmore, der Engels vorwarf, er habe Sein mit Sein für sich verwechselt und sei einer fatalen Widerspiegelungstheorie gefolgt. Andere verfolgten Engels mit einer gewissen Obsession – z. B. der Berliner Althistoriker Wilfried Nippel, der sich an der Schrift »Der Ursprung der Familie, des Eigentums und des Staates« aus dem Jahr 1884 abarbeitete. Urteil: »Wissenschaftliche Totgeburt«, deren »langes Überleben durch außerwissenschaftliche Interessen« gesichert worden sei. Ihm wurde entgegengehalten, es sei Engels um die Historisierung der Grundkategorien der bürgerlichen Gesellschaft und Ideologie gegangen – eine Resonanz blieb aus. Und es gab solide Erörterungen wie die des britischen marxistischen Philosophen Sean Sayers über die »Dialektik der Natur« oder die des Wuppertaler Philosophen Smail Rapic, der den Vorwurf zurückwies, Engels habe das Moment der Praxis in seiner Auffassung von dialektischem Materialismus vernachlässigt. Ähnlich analysierte der Literaturwissenschaftler Wolfgang Lukas (Wuppertal) Belletristik zum Proletariat im Vormärz, würdigte der Publizist Micha Brumlik Engels und Ernst Bloch als Autoren von Schriften über den deutschen Bauernkrieg und Thomas Müntzer, wies der Historiker Mario Keßler auf die präzise Bestimmung der politischen Funktion von Antisemitismus durch Engels hin. Geirrt habe dieser sich in der Auffassung, Antisemitismus erledige sich von selbst.

Einige Vorträge sollen demnächst in der Mediathek der Konferenzinternetseite zu hören sein, eine Publikation aller Beiträge ist vorgesehen.