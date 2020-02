Der Zaun, das Banjo, die Korrekturen

2020 Vivo film, maze pictures, Piano »Die Cowboys sind abgestiegen«: Willem Dafoe in »Siberia« (Wettbewerb)

Was ist ein Western? Wie sieht er aus und – sobald das geklärt ist – was hat er einem noch zu sagen? In der Ära des Abschieds vom Kino werden wieder reihenweise neue Western gedreht. Auf der 70. Berlinale finden sie sich in zahlreichen Verkleidungen und Varianten in praktisch allen Sektionen. Zunächst in der »Retrospektive«, die King Vidor gewidmet ist, einem Regisseur des klassischen Hollywood, also selbstverständlich auch Western zeigt.

Einer der weniger bekannten, »Mit stahlharter Faust« (»Man Without a Star«, 1955), ist bereits ziemlich dekadent. Im Saloon greift Kirk Douglas auf Nachfrage nicht zu Schnaps und Waffe, sondern zum Banjo und trällert ein Liedchen, legt dafür sogar seinen Zigarillo kurz aus der Hand. Der »Westen« ist in dem Film zwar schon eingezäunt (mit Stacheldraht), aber noch nicht vollständig zivilisiert. Noch herrscht das Faustrecht, auch wenn die Handfeuerwaffe bereits zum Fetisch, zum Spielzeug (Objekt alberner Kunststückchen) herabgekommen ist. Der Raum wird knapp, überall ist schon der Stacheldraht. Die Kirk-Douglas-Figur hat eine homoerotische Beziehung zu einem jüngeren Cowboy-Adepten und Affären mit zwei älteren Frauen, die für ein matriarchales Besitztum stehen – Saloon- und Landbesitzerin. In einem bewaffneten Konflikt zwischen neofeudalen Landbesitzern und Viehzüchtern muss er eine Seite wählen. Am Ende zieht er auf jeden Fall weiter, vorbei am Stacheldraht (der sich auch durch die Schlusseinstellung zieht) in ein imaginäres Land ohne Zäune, während Frankie Laine das Lied vom Mann ohne Stern singt. Es ist ein Film über den Stacheldraht und das Banjo (das Lied). Und das ist auch schon eine der Antworten, die der Philosoph Robert B. Pippin auf seine Frage »What is a Western?« gegeben hat. Er zitiert zunächst André Bazins Maxime, nach der der Amerikanische Bürgerkrieg für Cineasten die Ilias sei und der Zug nach Westen (die »Frontier«) die Odyssee – die Griechen hatten die Ilias, die Römer die Aeneis, die US-Amerikaner John Ford.

Der Western ist also das Große Lied: Die Landnahme und -erkundung (die »Frontier« und das koloniale Abenteuer), die Gründungsgewalt (der Rassismus), die sogenannte individuelle Freiheit im Zivilisationsprozess. Für jeden Vergil, der das Große Lied singt, gibt es aber mindestens einen Properz, der sich mit puristischem, aristokratischem Hohn über die sagenhaften Gestalten und staatstragenden Namen lustig macht.

Der Wettbewerbsbeitrag »First Cow« ist nicht der erste Western, den Kelly Reichardt gemacht hat. Ihre Filme sind stille Korrekturen. Den großen offiziellen Versionen der Geschichte setzt sie kleine bis mittlere Trostlosigkeiten entgegen. Die Geschichte von der ersten Milchkuh im Oregon der 1820er (die Staatsgründung erfolgte 1859) ist als Farce des Scheiterns zweier Trickster-Figuren konzipiert. Ein nach Silber schürfender Koch und ein chinesischer Nomade mit eher philosophischem Einschlag »I believe in different things in different places« – Ansichten sind ortsabhängig, klar –, die mit der von der ersten Milchkuh gestohlenen Milch ein kurzfristig blühendes ­Geschäft mit Schmalzgebäck aufziehen.

Die Kuh gehört einem neofeudalen Landnehmer und Imperialisten der alten Schule (mit britischem Akzent und Erinnerungen an London und Paris). Ihm schmeckt das Gebäck der Trickster zwar gut, aber der Schutz seines Besitzes ist ihm wichtiger. Ausgangspunkt der Farce ist die Frage, wie zwei menschliche Skelette wohl in den Wald gekommen sein mögen. »Western« bedeutet hier Archäologie der Gründerzeit. Manche der frühen Unternehmer hatten einfach kein Glück.

Der australische Film »High Ground« von Stephen Maxwell Johnson in der »Special«-Sektion ist ein lupenreiner Western der Landnahme und des Rassismus. Es ist eine Rachefeldzuggeschichte im Stil von Robert Aldrichs »Keine Gnade für Ulzana« (»Ulzana’s Raid«, 1972) mit australischen Ureinwohnern in der Rolle der Apachen. Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg kämpfen vor Beginn des Zweiten an der australischen »Frontier«. Es gibt einen Stand-off mit wenig Überlebenden. Das Motto ist noch das »Kill them all« von John Wayne in »Der schwarze Falke« (»The Searchers«, 1956). Ein alter Polizist philosophiert – die Gründung einer Zivilisation ist die Sache der Brutalität böser Männer. Danach kommt die Sitte.

»Digger« von Georgis Grigorakis im »Panorama« der Berlinale erzählt die alte Geschichte von der Landnahme als Generationenkonflikt im Griechenland der Gegenwart. Ein alter Öko-Waldbauer und Walnussbaumpflanzer kämpft nicht nur gegen die Ansprüche seines zurückgekehrten Sohnes, sondern vor allem gegen eine mächtige Minengesellschaft und deren Bagger. Es gibt Knarren und Suff im Saloon. Motocrossmotorräder ersetzen die Pferde. Der Wald aber ist keine »Frontier« mehr.

Abel Ferrara schließlich hat das Alter ego seiner späten Jahre, Willem Dafoe, in den Osten geschickt. »Siberia« (Wettbewerb) beginnt wie ein Schneewestern mit Schlittenhunden und Schnaps im Saloon. Vom Western aber ist nicht viel mehr als müde Selbsterkundung geblieben. Der Wanderer lässt sich einen von Zarathustra erzählen – »zehn Wahrheiten musst du des Tages finden: sonst suchst du noch des Nachts nach Wahrheit« –, wandert durch Wüste und Schnee. In einer Szene findet er zu seinen wahren Wurzeln – Cowboy-Spielzeugfiguren. Er spielt einen Stand-off nach: »Runter vom Pferd. Bäng bäng.« Die Pferdespielzeugfigur bleibt allein ohne Reiter im Bild. Hier hat der Western sein Ziel offensichtlich aus den Augen verloren. Die Cowboys sind abgestiegen, die Lieder ausgesungen.