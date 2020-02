Rote Linien statt lichter Zukunft

Francois Walschaerts/REUTERS EU-»Brexit«-Chefverhandler Michel Barnier (l.) ist auch Frontmann für weitere Gefechte mit den Briten

Aus Brüssel nichts Neues: Am Dienstag haben die 27 EU-Staaten ihre »roten Linien« mit Blick auf das künftige Verhältnis zu Großbritannien abgesteckt. Besonders hilfreich für eine gedeihliche Zusammenarbeit mit dem Ende Januar aus der Union ausgetretenen Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland klingt das nicht. Die für EU-Fragen zuständigen Minister der Mitgliedsländer beschlossen in Brüssel nach Diplomatenangaben das Mandat für die bevorstehenden Verhandlungen mit den Kontrahenten. Anfang März sollen diese Gespräche beginnen. Und die dürften nicht nur wegen des harsch klingenden Mandats für den Chefunterhändler absehbar schwierig werden und unter hohem Zeitdruck stehen. Ausgerechnet die sich überall dominant gebärdende EU hat sich dabei den »fairen Wettbewerb« auf die Fahne geschrieben.

Ganz im Sinne dieser Losung fielen auch die Kommentare der Beteiligten aus: »Es darf zu keinem Sozialdumping kommen, es darf zu keinem Umweltdumping kommen«, sagte der EU-Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), zum künftigen Verhältnis mit Großbritannien. Ähnlich äußerte sich die französische Staatssekretärin Amélie de Montchalin. Es gehe darum, »die Interessen der ›Europäer‹ zu schützen«. Es werde Kontrollen zu künftigen Abmachungen und Klauseln für Sanktionen geben, falls die Vereinbarungen nicht eingehalten würden, betonte de Montchalin.

»Wir bieten eine substantielle, ehrgeizige, ausgewogene, weitreichende Partnerschaft an«, sagte Staatssekretärin Andreja Metelko-Zgombic für den kroatischen Ratsvorsitz. Die Europäische Union habe dafür ein »präzise definiertes« Mandat erarbeitet. Roth betonte ebenso wie die französische Vertreterin die große Einigkeit, mit der die 27 EU-Staaten den Verhandlungen mit London entgegensähen und kalauerte. »Wir dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen«. De Montchalin setzte noch eins drauf und sagte: »Die Einheit unter uns ist total.«

Das 46 Seiten umfassende Verhandlungsmandat betont die Bedeutung eines Wettbewerbs, um möglichst viele EU-Regulierungen, die ja aus Sicht Brüssels die höchste Stufe der Fairness bilden, in einem künftigen Vertrag zu verankern. Dessen Regeln müssten von belastbaren Zusagen getragen sein. Das angestrebte Abkommen solle gemeinsame hohe Vorgaben für staatliche Beihilfen, Wettbewerb, staatliche Unternehmen, Arbeits- und Sozialnormen, Umweltstandards, Klimaschutz, relevante Steuerfragen und andere Eingriffe auf diesen Gebieten enthalten. Die Briten hatten in den zurückliegenden Wochen mehrmals betont, dass sie diesen Weg so nicht gehen wollen. (dpa/jW)