Selbstausbeuter in Not

Zabka (Fröschlein) ist eine in Polen verbreitete Einzelhandelskette. Sie ist nicht besonders günstig, bietet kein originelles Sortiment, aber dafür ist Fröschlein in jeder Siedlung vertreten. Nahversorgung halt. Rund 6.000 Geschäfte im ganzen Land stehen unter dem einheitlichen froschgrünen Logo. Sie sind an allen sieben Wochentagen von 6 bis 23 Uhr geöffnet. Nur am 1. Weihnachtstag und am Ostersonntag dürfen die Betreiber geschlossen halten. Dazu betreiben sie kleine Postschalter. Denn so lässt sich die seit 2015 in mehreren Schritten eingeführte Schließung der Einzelhandelsgeschäfte am Sonntag umgehen.

Die harte Hand vom CVC

Das Logo »Zabka« gehört dem US-amerikanisch dominierten und in Luxemburg registrierten Investmentfonds »CVC Capital Partners«. Und die Ladenbetreiber – mehrheitlich Frauen – sind keine Angestellten des »Heuschrecken«-Fonds, sondern sogenannte Franchisenehmer, also formal selbständige Unternehmer. Damit gelten für sie keine Arbeitszeitbeschränkungen. Und die überlangen Öffnungszeiten sind Teil des Franchisevertrages mit CVC. Damit können sie auch nicht von den vermeintlich selbständigen Unternehmern hinter der Ladentheke eigenmächtig abgeändert werden. CVC lässt durch anonyme Testkäufe kontrollieren, ob die Rahmenbedingungen eingehalten werden.

Jetzt versuchen einige der insgesamt 3.700 Franchisenehmerinnen, sich gegen die Knebelverträge mit CVC zu wehren. Vergangene Woche veranstalteten sie mit Unterstützung durch die linkssozialdemokratische Partei Lewica Razem eine Pressekonferenz im polnischen Parlament, Das fand einige Aufmerksamkeit in den Medien. Die angeblichen Unternehmerinnen sind auf dem Weg, einen Verein zu gründen, mit dem sie ihre Interessen gegenüber dem Management von CVC vertreten. Razem bekundete, im Parlament dafür zu kämpfen, dass die ausbeuterischen Arbeits- und knebelnden Geschäftsbedingungen geändert werden.

Die Einzelhändlerinnen nannten Beispiele: Demnach müssten sie von CVC gelieferte Ware abnehmen, auch wenn die ein so kurzes Verfallsdatum habe, so dass ihnen am Ende nichts anderes übrigbliebe, als den Großteil davon wegzuwerfen. Der Fonds zwinge sie zudem zu Sonderangebotsaktionen, bei denen sie Ware, die sie zum vollen Preis gekauft hätten, unterhalb der Selbstkosten verschleudern müssten. Manipulierte Rechnungen führten überdies zu überhöhten Steuerschulden der Kleinhändler. Wenn dann jemand versuche, die Zusammenarbeit mit CVC zu beenden, mache der Konzern gegen sie angebliche Schulden in Höhe mehrerer Jahreseinkommen geltend. Statt der vermeintlichen Freiheit des Unternehmerlebens zu genießen, sitzen die Frauen in der Schuldenfalle.

Dass dies funktioniert, hat zwei Gründe: Der eine ist, dass für den Start einer Laufbahn als Einzelhändler kaum Eigenkapital verlangt wird. Mit 5.000 Zloty Eigenleistung (1.200 Euro) kann man stolzer »Besitzer« eines bereits eingerichteten Ladens werden. Das dicke Ende kommt später, denn die künftigen Händler müssen zu Beginn der Zusammenarbeit mit CVC einen Blankowechsel unterschreiben, den der Konzern nach Belieben ausfüllen und präsentieren kann.

Der andere Grund dafür, dass knebelnde Vertragspraktiken wie diese in Polen zumindest bisher durchgegangen sind, liegt darin, dass CVC beste Beziehungen zum Regierungslager unterhält. Die polnische Niederlassung sponsert das Medienimperium, das sich die Regierungspartei aufgebaut hat: Dabei das rechte Krawallblatt Gazeta Polska, das Magazin Sieci (Netze) und die ultrakonservative Hochschule für Medienkultur des Fernsehpriesters Tadeusz Rydzyk, die Personal für die regierungsnahen Medien ausbildet. CVC gilt auch ansonsten als unantastbar. Die Kontrolle des Fonds etwa über die Stromversorgungssparte der polnischen Eisenbahn ist von allen Nationalisierungsbemühungen der Regierungspartei PiS völlig unberührt geblieben, wie die Gazeta Wyborcza vergangenes Jahr nach einer Intervention der US-Botschaft schrieb.

Manche fragen, warum engagiert sich die linke Partei Razem für die kleinen Ladeninhaberinnen? Maciej Konieczny, der in der Angelegenheit federführende Abgeordnete, nennt zwei Gründe: erstens die »Tausende menschlicher Dramen«, die sich hier abspielten, und denen gegenüber der polnische Staat völlig gleichgültig bleibe. Und zweitens das politökonomische Lehrstück, das hier ablaufe. In drei Jahrzehnten neoliberaler Transformation habe sich im gesellschaftlichen Bewusstsein der Polen die Vorstellung eingeschlichen, dass jeder seines Glückes Schmied sei und sein Erfolg nur von ihm selbst abhänge. Die Vorgänge rund um die »Zabka« bewiesen aber das Gegenteil: dass man als Mensch ohne Kapital bis an die Grenze der eigenen Belastbarkeit arbeiten könne, ohne jemals auf den grünen Zweig zu kommen.

PiS-Image verblasst

Ob die Kampagne zu irgendwelchen spürbaren Verbesserungen für die betroffenen Frauen führt, muss sich zeigen. CVC geht rigoros gegen alle Kritiker juristisch vor, hat auch schon mit Prozessdrohungen das Erscheinen eines kritischen Buchs über das Innenleben des Konzerns verhindert. Aber für Razem ist die Unterstützung der Frauen eine sogenannte Win-Win-Situation: Sie bietet die Chance, Unterstützung in Milieus zu finden, die der Partei bisher fernstehen, und die Gelegenheit, an einer weiteren Front zu zeigen, dass das soziale Image der PiS eine Täuschung sei.