Wieder Kohleförderung im Tagebau Jänschwalde

Cottbus. Im Braunkohletagebau Jänschwalde in Südbrandenburg wurde am Dienstag die Förderung wieder aufgenommen. Die Grube in der Nähe von Cottbus arbeite nun wieder im Normalbetrieb, sagte Thoralf Schirmer, Sprecher des Betreibers LEAG. Die Förderung war seit dem 1. September gestoppt, weil eine Umweltverträglichkeitsprüfung fehlte. Nun erteilte das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe laut LEAG die Zulassung des Hauptbetriebsplanes 2020 bis 2023. Dem Stopp war eine gemeinsame Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und der »Grünen Liga« vorausgegangen. (dpa/jW)