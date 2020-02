Virus macht Spekulanten nervös

Annegret Hilse/REUTERS Infoposter zum Coronavirus in einer Berliner Arztpraxis

Es braucht nur einen Anlass, um das Kartenhaus zum Wackeln zu bringen. Derzeit ist das eine sich offenbar weiter ungebremst ausbreitende Infektionskrankheit, die durch das Coronavirus verursacht ist. Nachdem in Italien, Spanien und Kroatien neue Fälle bekannt geworden sind, gaben die durch jahrelange Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank »gedopten« Börsenkurse in der EU kräftig nach. Der deutsche Leitindex Dax rutschte dabei am Dienstag mit 12.877 Punkten auf den tiefsten Stand seit Ende Oktober vergangenen Jahres.

Zwar erholte sich der Index, in dem die Werte der 30 wichtigsten börsennotierten Unternehmen Deutschlands zusammengefasst sind, am Morgen und stieg bis auf 13.132 Punkte, es fehlten dann jedoch die Anschlusskäufe, und es ging schnell wieder abwärts. Am frühen Nachmittag notierte der Dax mit 0,28 Prozent im Minus bei 12.999,00 Punkten. Auch der multinationale Euro-Stoxx 50 als Leitbarometer des gemeinsamen Währungsraums wies ein – allerdings leichtes – Minus aus.

Begründet wurde das mit den üblichen Floskeln: »Die Anleger machen sich weiter Sorgen, dass aus der Coronavirusepidemie noch eine ausgewachsene Pandemie wird«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag den »Marktanalysten« Craig Erlam von der Brokerfirma Oanda. Gerade Nachrichten aus Italien verhießen kaum Gutes. Denn dort breitet sich das Virus Sars-CoV-2 aus.

Unter den Einzelwerten fielen Corestate Capital und Leoni nach Geschäftszahlen besonders auf. Die Papiere des Immobilienverwalters Corestate sprangen dabei mit zweistelligem Plus auf das höchste Niveau seit Sommer 2018. Zuletzt lagen sie mit fast acht Prozent im Plus. Anteile des Autozulieferers Leoni sanken um über acht Prozent auf ein Vierwochentief.

Herausragendes Merkmal der derzeitigen Situation an den Aktienbörsen sind die bis dato weitgehend ungebremst steigenden Kurse – während die Volkswirtschaften in Deutschland und der Euro-Zone eher dank kreativer Berechnungen der jeweils zuständigen Statistiker als durch ökonomische Power aufgefallen sind. Auch die angekündigten Dividenden bedeutender Konzerne werden von Analysten als eher mäßig bis schlecht beschrieben. Die meisten Experten stimmen der Bewertung zu, dass dieses Phänomen durch das »billige Notenbankgeld« maßgeblich gefördert worden ist. Der Euro notierte zuletzt bei nur 1,0837 US-Dollar. (dpa/jW)