Schwierige Verhandlungen

In Libyen sind offiziellen Angaben zufolge zwei türkische Soldaten getötet worden. »Wir haben zwei uns zugehörige Märtyrer in Libyen«, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag auf einer Pressekonferenz vor einer Reise nach Aserbaidschan. Erst am vergangenen Freitag hatte der Staatschef erstmals eingeräumt, dass sowohl eine türkische Ausbildungstruppe als auch Mitglieder der von dschihadistischen Kampfgruppen dominierten »Syrischen Nationalarmee« vor Ort seien. Ausgebildet und finanziert von Ankara unterstützen sie die auf Tripolis beschränkte international anerkannte »Einheitsregierung« von Fajes Al-Sarradsch, die vom ostlibyschen General Khalifa Haftar seit April 2019 bekämpft wird, dessen Truppen bis zur Hauptstadt vorgerückt sind.

Gegenwärtig laufen in Genf unter UN-Ägide Verhandlungen mit den beiden Kriegsparteien: Am Montag abend hatten sich jeweils fünf ranghohe Militärvertreter der »Einheitsregierung« und von Haftars Truppen auf einen »Entwurf für eine Waffenstillstandsvereinbarung« geeinigt. Dieser soll laut dem UN-Einsatz UNSMIL bis März ausgearbeitet werden. Parallel dazu sind innerlibysche politische Gespräche über eine Friedenslösung geplant. Vertreter beider Seiten erklärten jedoch unabhängig voneinander, dass sie vorerst nicht an dem für den heutigen Mittwoch geplanten Auftakt unter UN-Vermittlung teilnehmen werden. Das Parlament der Gegenregierung im ostlibyschen Tobruk, das Haftar unterstützt, begründete dies damit, dass UNSMIL nicht alle seine 13 Vertreter akzeptiert habe. Der Hohe Staatsrat aus Tripolis erklärte, er wolle erst den Abschluss der Verhandlungen zwischen Militärvertretern beider Seiten abwarten und dann über seine Teilnahme entscheiden.

Die USA, europäische Staaten und die EU riefen die Kriegsparteien derweil zu ernsthaften Verhandlungen über eine politische Lösung des Konflikts auf. Zugleich sei aber die grundsätzliche Einigung auf einen Waffenstillstand ein »großer Fortschritt«, wie es am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung der diplomatischen Vertretungen der USA, Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und der EU hieß. (dpa/AFP/jW)