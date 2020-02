Slowakei: Demonstrationen vor Parlamentswahl

Dalibor Glück/CTK/dpa Bratislava am Freitag: Kundgebung zur Erinnerung an Jan Kuciak

Bratislava. Eine Woche vor der Parlamentswahl in der Slowakei sind mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen, um an den ermordeten Journalisten Jan Kuciak zu erinnern. Sie versammelten sich am Freitag, dem zweiten Todestag Kuciaks, in der Hauptstadt Bratislava sowie an vielen weiteren Orten. Man verfolge weiter aufmerksam alle Fälle von Filz, über die der Reporter berichtet habe, erklärten die Organisatoren vom Netzwerk »Für eine anständige Slowakei«.

Ein Auftragsmörder hatte Kuciak und dessen Verlobte Martina Kusnirova am 21. Februar 2018 in ihrem Haus im Westen der Slowakei erschossen. Der Exsoldat legte Anfang Januar überraschend ein Geständnis ab und wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil gegen den mutmaßlichen Auftraggeber steht noch aus. Es handelt sich um einen einflussreichen Geschäftsmann, über dessen dubiose Praktiken Kuciak geschrieben hatte.

In der allgemeinen Empörung über die weitverbreitete Korruption nach dem Doppelmord waren die regierenden Sozialdemokraten stark unter Druck geraten. Ministerpräsident Robert Fico trat zurück und übergab das Amt seinem Kollegen Peter Pellegrini. Ihre Smer-Partei kommt einer aktuellen Umfrage zufolge derzeit nur noch auf 16,9 Prozent, dicht gefolgt von der konservativen Oppositionspartei Olano mit 15,5 Prozent und der faschistischen LSNS mit 10,3 Prozent. (dpa/jW)