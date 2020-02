UNHCR: Fast 50.000 Geflüchtete in Libyen

Küstenwache Libyen/AP/dpa Endstation Libyen: Geflüchtete werden von der »Libyschen Küstenwache« zurück ins Kriegsland gebracht (Gohneima, 24.6.2018)

Tripolis. Wie das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Freitag mitteilte, sind gegenwärtig 47.647 Flüchtlinge und Asylsuchende in Libyen registriert. Seit Anfang des Jahres 2020 sind demnach 1.737 Flüchtlinge von der »Libyschen Küstenwache« zurück ins Land gebracht worden. Die »geretteten« oder von libyschen Behörden gefangengenommene Menschen sind trotz internationaler Aufrufe, diese zu schließen, in völlig überfüllten Lagern untergebracht. »Wir rufen dazu auf, alle Geflüchteten und Asylsuchenden ordnungsgemäß aus der unbefristeten Inhaftierung zu entlassen«, hieß es vom UNHCR. (Xinhua/jW)